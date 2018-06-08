НХЛ: "Вашингтон Кэпиталз" Овечкина впервые завоевал Кубок Стэнли
Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", в составе которого играет россиянин Александр Овечкин, впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.
Вашингтон стал обладателем престижного трофея, обыграв в гостях клуб "Вегас голден найтс" из Лас-Вегаса со счетом 3:4.
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Клуб участвовал в финале турнира за Кубок Стэнли во второй раз за всю свою историю, а получил трофей впервые.
"Вашингтон" в третьем периоде опередил хозяев, забросив две шайбы подряд. "Вегас" снял вратаря за две минуты до финальной сирены, но сравнять счет хозяевам не удалось.
Последнюю шайбу гости забросили в пустые ворота.
В составе "Вашингтонга" играют трое россиян - Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. Таким образом количество российских хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли, увеличилось сразу на троих игроков.
Для Овечкина этот гол стал 15-м в текущем плей-офф. Теперь постатистике он лучший снайпер Кубка Стэнли-2018 и рекордсмен своего клуба.
Куубок Стээнли ежегодно вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он считается самым престижным призом в американской НХЛ.