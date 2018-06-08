Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен

Автор скандального "досье Трампа" Кристофер Стил подал в Высокий суд федерального округа Колумбия два ходатайства, сообщила британская газета Times. Ответчики - российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердила адвокат истца Кристина Айкхоф.

В апреле этого года российские бизнесмены в судебном порядке обвинили Стила в клевете. Причиной стала широкая огласка, которую приобрело так называемое "досье Трампа" - собранный бывшим британским шпионом отчет о российском влиянии на ход президентской кампании 2016 года в США.

Чтобы защитить свои честь и достоинство, Хан, Герман и Фридман обратились в суд округа Колумбии. Стил, в свою очередь, подал заявление в суд вышестоящей инстанции.

Согласно тексту ходатайств, имеющихся в распоряжении Русской службы Би-би-си, бывший британский шпион требует от Высокого суда отказать россиянам в их исках против него и его компании в силу необоснованности их требований. Стороны должны встретиться в суде 20 июля.

Кристина Айкхоф утверждает, что ее клиент нисколько не испуган исковым заявлением, поданным против него. В то же время в судебных документах отмечается, что бывший британский разведчик опасается за свою безопасность и безопасность своей семьи и просит не делать его адрес достоянием общественности.

Защита Кристофера Стила

Адвокаты Стила построили свои ходатайства на комбинации прецедентного права, являющегося одним из краеугольных камней американской судебной системы (то есть, судебных решений по аналогичным делам, принятым в разных штатах), специфических норм американского законодательства и Первой поправки конституции США.

В качестве прецедентов, на которых суд, по мнению защиты, должен основывать свое решение об отклонении иска троих российских бизнесменов против Стила, приведены все самые громкие дела против медиа за последние полвека.

Среди них - иск Олега Дерипаски к Ассошиэйтед пресс, процессы Эл Би Салливана против New York Times, Юджина Кио против Washington Post, самого Фридмана против BuzzFeed (это дело еще рассматривается судом) и многие другие.

Все эти дела имеют общую составляющую: медиа обвинялись бизнесменами или крупными компаниями в клевете, по мнению истцов, прозвучавшей в их материалах, которая повлекла за собой значительные финансовые и репутационные убытки.

Подобные дела в американской юридической системе называют SLAPP (strategic lawsuits against public participation) - стратегические иски против общественного участия. Их предназначение - заставить замолчать людей, критикующих крупный бизнес, политиков или каких-либо знаменитостей.

Для того, чтобы противостоять подобным искам, во всех американских штатах были приняты так называемые законы противодействия стратегическим искам против общественного участия или anti-SLAPP acts.

Эти законы защищают свободу высказываний и публикаций в отношении компаний и публичных персон, к деятельности которых есть высокий общественный интерес. Эти же права защищает и Первая поправка конституции США.

В судебном иске против Фридмана, Авена и Хана утверждается, что все трое являются не только "российскими олигархами, но и публичными фигурами, присутствующими на мировой арене на протяжении нескольких десятилетий".

Подтверждения этого заявления занимают без малого более 250 страниц - это статьи, интервью, публичные заявления, сообщения о покупках яхт, предметов искусства, появления в рейтингах самых состоятельных людей планеты по версиям различных журналов экономического толка на разных языках и выдержки из статьи о российских олигархах в "Википедии". В каждой из них присутствует имя хотя бы одного из ответчиков.

Адвокаты Стила приводят специфическую статистику рейтинга цитируемости поисковых систем: за последние 26 лет имя Михаила Фридмана упоминалось около 15 тысяч раз, Петра Авена - 5030, Германа Хана - 5311.

Адвокаты Стила также напоминают о предыдущих исках при участии троих ответчиков и другого российского бизнесмена, Олега Дерипаски, во время рассмотрения которых все они пытались повлиять на общественное мнение с помощью медиа, избегая обвинений в коррупции и незаконной деятельности.

Как площадку для подобных заявлений, по наблюдению защиты Стила, Фридман и Хан чаще всего использовали издание Wall Street Journal, говоря то о напряженных отношениях с Кремлем, то о ненужности "крыши" для их бизнеса.

Image caption Более 250 страниц иска занимают статьи, интервью, публичные заявления и сообщения о покупках яхт и предметов искусства российскими бизнесменами

Авен, в свою очередь, хвалил власть - в особенности, деятельность Владимира Путина - в то время премьер-министра, благодаря которому были созданы идеальные условия для финансовых организаций мирового уровня.

"Вышеуказанные олигархи пытаются сами определять контуры своих отношений с российскими властями, предполагая возможный риск критических оценок", - говорится в судебном документе.

Адвокаты также напоминают об исходе дела Дерипаски против Ассошиэйтед пресс: миллиардер потерпел поражение в американском суде. В своем исковом заявлении Дерипаска утверждал, что не является публичной фигурой и не действует от имени Кремля.

По мнению адвокатов Стила, Фридмана, Хана и Авена стоит рассматривать как публичных персон в свете дебатов о российском влиянии на американские выборы.

В качестве доказательств адвокаты Стила приводят в ходатайстве материал издания Politico, в котором указывается, что бывший посол США в Германии и экс-чиновник государственного департамента Ричард Берт, который консультировал штаб Трампа по вопросам международной политики, также является старшим консультантом совета директоров "Альфа-банка", принадлежащего ответчикам.

Информация, приведенная в статье, позднее была подтверждена самим Фридманом в его интервью агентству Блумберг, в котором он отметил, что в совет директоров входят люди, имеющие связи с обоими кандидатами в президенты США (материал вышел во время американской избирательной кампании, в июле 2016 года).

Далее адвокаты проходятся по тексту отчета Стила, который тот передал сенатору Маккейну вскоре после окончания президентских выборов.

В нем, в частности, указывается, что несмотря на все взлеты и падения, все трое бизнесменов находятся в хороших отношениях с Путиным, оказывают ему услуги политического характера, а тот, в свою очередь, помогает им с решением бизнес-задач и юридических вопросов. Также, как утверждал Стил, Фридман и Авен неформально консультируют Путина по вопросам международной политики.

По мнению юрисконсультов, эти заявления не являются клеветой или противоправными действиями по определению, которое предлагает американское законодательство. Более того, трое российских бизнесменов не представили доказательств того, что эти заявления ложны.

В ходатайстве также указывается, что Стил напрямую никогда не указывал на то, что российские бизнесмены лично вмешивались в американские выборы.

В судебных документах говорится о коррупционных связях Фридмана и Авена в 90-е - об этом идет речь в досье Стила.

Адвокаты отмечают, что для обоих бизнесменов обвинения в коррупции не являются новостью. У Авена и Фридмана уже есть история проигранного ими дела по аналогичному иску, поданному в том же суде округа Колумбия по обвинениям в клевете.

В 2000 году они судились с организацией "Центр за честность в обществе" (Center for Public Integrity), один из сотрудников которой Кнут Ройс в своей статье утверждал, что банк российских бизнесменов в начале 90-х был замешан в отмывании доходов от наркоторговли.

Дело рассматривалось до 2005 года, и было закрыто судьей Джоном Бейтсом, который не усмотрел в действиях организации элементов злого умысла.

Айкхоф отмечает, в своем нынешнем иске россияне не представили убедительных доказательств того, что ситуация обстояла иначе.

Кого и в чем обвиняют российские бизнесмены?

В апреле 2018 года Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан обратились в суд округа Колумбия, обвинив Кристофера Стила и его компанию Orbis Business Intelligence в клевете.

Аналогичные иски были поданы в этот же суд в 2017 году против компании Fusion GPS и ее основателя Грега Симпсона, нанявшего Стила для составления его скандального досье.

Российские бизнесмены также обратились в суд Нью-Йорка, подав жалобы на издание BuzzFeed и четверых его сотрудников.

Фридман, Хан и Герман утверждают, что невинно пострадали в ходе проводившейся американской политической операции, которая не имела к ним никакого отношения.

По их мнению, содержание доклада Стила не было должным образом проверено, в нем содержатся места, порочащие бизнесменов и навязанные представителям медиа.

Бизнесмены отрицают коррупционные связи, называют себя непубличными фигурами и полностью отрицают правдивость досье, собранного бывшим британским разведчиком.