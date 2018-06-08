Власти: отмена концертов Земфиры в городах ЧМ не связана с политикой

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В Калининграде и Нижнем Новгороде отменены концерты Земфиры, которые должны были пройти на площадках фестиваля болельщиков ФИФА (FIFA Fan Fest). Власти регионов объясняют это разногласиями между организаторами и подрядчиком.

В апреле сообщалось, что Земфира выступит на фестивале болельщиков ФИФА в четырех городах чемпионата мира-2018 - 29 июня в Калининграде, 4 июля в Казани, 5 июля в Нижнем Новгороде и 12 июля в Санкт-Петербурге.

В пятницу певица в своих социальных сетях сообщила, что концерты в Калининграде и Нижнем Новгороде отменяются.

"Приношу свои извинения за то, что сейчас происходит с фестивалями FIFA Fan Fest. Составляя график фестивалей, я предпочла именно эти [выступления] другим, потому что люблю футбол, и чемпионат мира в нашей стране - огромное событие, потому что хотела быть причастной к этому празднику. Я очень, очень расстроена", - написала она.

На сайте Земфиры опубликовано сообщение от имени промоутерской компании "Планета Плюс" (входит в корпорацию PMI), в котором говорится, что концерты отменены по независящим от нее причинам - "а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу".

В сообщении отмечается, что "Планета Плюс" провела встречи с представителями администраций и силовых ведомств регионов и подписала соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и продаже билетов.

Что говорят власти

В отличие от случая с певицей Юлей Чичериной, когда ФИФА подтвердила, что запретила ей выступать из-за милитаристского имиджа, на этот раз в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) посоветовали обращаться с запросами об отмене концертов Земфиры в рамках FIFA Fan Fest к властям городов-организаторов.

В дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижнего Новгорода Русской службе Би-би-си сообщили, что действительно вели переговоры об организации концерта Земфиры с "Планета Плюс", однако договор о проведении мероприятия подписан не был.

"Была начата проработка возможности проведения концерта, в том числе начаты переговоры об организации мероприятия с ЗАО "Планета Плюс". При этом на стадии переговоров ЗАО "Планета Плюс" без заключенного контракта и предупреждения начали рекламную кампанию и объявили о продаже билетов. Подрядчику направлялись письма с просьбой прекратить продажу билетов до подписания договора. Считаем такое поведение подрядчика недобросовестным", - сообщил представитель учреждения.

В правительстве Калининграда также заявили, что концерт отменен из-за контрактных разногласий между организаторами и подрядчиком.

"Этот концерт был организован в рамках программы фан-зоны. Сам концерт должен был проходить между играми ЧМ-2018. Между организаторами и подрядчиком возникли какие-то контрактные разногласия… Это не решение властей против Земфиры, это контрактный вопрос" - цитирует представителя правительства РИА Новости.

Ранее стало известно, что на FIFA Fan Fest отменяется выступление певицы Юлии Чичериной. Она заявила, что выступать на мероприятии ей запретили чиновники ФИФА из-за ее позиции по Донбассу.

В ФИФА Русской службе Би-би-си заявили, что в соответствии с регламентом федерации "матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений".