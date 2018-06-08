Шесть против одного: война слов накануне саммита G7 в Квебеке

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В этом году саммит стран "Большой семерки" омрачен разногласиями между США и его партнерами по целому ряду вопросов

Лидеры ведущих семи ведущих стран мира собираются на открывающийся в Квебеке саммит G7, который, как ожидается, может быть омрачен серьезными разногласиями между Соединенными Штатами и их партнерами.

В саммите "Большой семерки" принимают участие лидеры Канады, США, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Японии.

В преддверии саммита лидеры Франции и Канады уже схлестнулись с Дональдом Трампом по главному вопросу этой встречи - торговым тарифам.

Другие темы, вызывающие серьезные разногласия - ядерная программа Ирана и проблема глобального потепления.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг предупредил Дональда Трампа о том, что если противоречия зайдут слишком далеко, остальные члены G7 могут сформировать свою отдельную группу и добавил, что "бессменных лидеров не бывает".

Как сообщает Рейтер, официальные лица, готовящие саммит, признают, что атмосфера на встрече, скорее всего, будет напряженной.

"Будут серьезные разногласия по большому количеству вопросов", - сказал журналистам один из канадских чиновников.

Война тарифов

В марте Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на импорт алюминия, однако временные исключения были сделаны для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

С 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий из Канады, Мексики и стран ЕС.

По словам Трампа, введение пошлин является вопросом национальной безопасности, так как из-за перепроизводства в некоторых странах американский экспорт становится слишком дорогим и не пользуется спросом на мировом рынке.

Тогда премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении ответных пошлин, назвав решение Вашингтона "карательным" и "неприемлемым".

Канада заявила, что введет 25-процентные тарифы на некоторые виды американской стали, и 10-процентные - на другие продукты, в том числе йогурт и виски.

"Смехотворно считать торговлю с Канадой угрозой национальной безопасности США", - сказал Джастин Трюдо.

Канада заявила о намерении оспорить введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия во Всемирной торговой организации (ВТО).

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Квебек готов к проведению саммита G7

Накануне саммита в Квебеке президент Франции подчеркнул, что итоговое заявление на саммите "Большой семерки" может быть подписано и без участия США.

"Президент США, возможно, не против изоляции, и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран", - говорится в твите Макрона.

Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Франция не намерена подписывать совместное заявление лидеров стран G7, если США откажутся пойти на уступки в пошлинах на сталь, а также по вопросу о соглашении с Ираном и Парижском соглашении о климате.

Ранее французский лидер заявлял, что страны G7 не допустят гегемонии какой-либо страны в мировой экономике. "Шесть стран G7 без США совместно представляют собой больший рынок, чем американский", - заявил Макрон.

Что еще ожидать от саммита?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption До спора по поводу тарифов Трамп и Трюдо демонстрировали подчеркнутое взаимное дружелюбие

Еще одна большая проблема - вопрос о соглашении с Ираном. В начале мая Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и поручил американскому минфину восстановить санкции против Тегерана.

Объявляя о выходе из соглашения, Трамп назвал сделку неполноценной по своей сути и неспособной предотвратить появление у Ирана ядерного оружия в скором будущем.

После объявления о решении Вашингтона министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из сделки по иранскому атому, соглашение 2015 года продолжает действовать.

Основные темы саммита "Большой семерки" в Канаде:

экономический рост

гендерное равенство и права женщин

безопасность и обеспечение мира

рабочие места

изменение климата и экология океанов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Порядок во время проведения саммита будут обеспечивать 8000 полицейских и военных

Во время прошлогоднего саммита G7 в Италии Трамп после обсуждения вопросов об изменении климата заявил о намерении США выйти из Парижского соглашения по климату.

Дональд Трамп прибудет в Квебек последним из всех лидеров "Большой семерки" и, вероятнее всего, первым покинет саммит.

Утром в субботу он должен будет улететь в Сингапур, где, как ожидается, 12 июня состоится историческая встреча президента США с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.