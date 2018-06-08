Трамп призвал вернуть Россию в G8. Италия согласна

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Президент США Дональд Трамп перед началом саммита G7 в Квебеке заявил, что к встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

"Россия должна быть на встрече, должна быть частью [саммита]. Знаете, нравится вам это или нет, и это может политически некорректным, но нам надо тут управлять миром, и G7, которая раньше была G8, но выкинула Россию, должна принять Россию обратно. Нам нужна Россия за столом переговоров", - заявил Трамп.

Россия не принимает участие в саммитах лидеров США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании с 2014 года в связи с аннексией Крыма.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что согласен с Трампом. По его мнению, приглашение России будет полезно всем участникам саммита. Ранее Конте высказывался в пользу снятия с России международных санкций ради налаживания диалога с Москвой и развития гражданского общества в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству РИА Новости, что Кремль сейчас делает акцент не на "Большой восьмерке", а на других форматах.

Форум ведущих экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку" с участием России, но в июне 2014 года из-за аннексии Россией Крыма участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Участники G7 заявили, что не намерены заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины и Крыма.

"Предложение о возвращении России в самый эксклюзивный клуб мира без каких-либо уступок со стороны Кремля отражает необычно дружественную позицию по отношению к России, которую Трамп занял после того, как стал президентом. Эта его политика идет вразрез с позицией демократов и республиканцев в Вашингтоне и европейских лидеров", - замечает газета New York Times.

На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны.

Саммит в Канаде: шесть против одного

Встрече лидеров Канады, США , Великобритании, Франции, Италии, Японии и Германии предшествовал конфликт Эммануэля Макрона и Джастина Трюдо с Дональдом Трампом. Лидеры Франции и Канады критиковали президента США за введение пошлин на импорт стали и алюминия.

Трамп объяснял необходимость введения пошлин защитой национальных интересов США и поддержкой местных производителей. Трюдо утверждал, что торговля Канады с США не может быть угрозой американским интересам.

Власти Канады уже пообещали оспорить введение пошлин во Всемирной торговой организации, а также пообещали ввести аналогичные тарифы на американскую продукцию, включая сталь и виски.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что итоговое заявление на саммите в Квебеке может быть принято без участия США.