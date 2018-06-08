"Желание беспамятства". Почему в России уничтожают карточки репрессированных

Правообладатель иллюстрации gulagmuseum.org Image caption Учетная карточка заключенного композитора Владимира Барского

Музей истории ГУЛАГа пожаловался на уничтожение архивных учетных карточек со сведениями о репрессированных в СССР на основании секретного приказа 2014 года. Значит ли это, что в России теперь массово ликвидируют архивы?

Сведения о заключенных уничтожаются на основе засекреченного приказа 2014 года, говорится в письме директора музея Романа Романова в СПЧ, которое цитирует "Коммерсант". В документе, в частности, говорилось, что речь идет о карточках осужденных, которым исполнилось 80 лет.

Издание приводит два примера, когда исследователи выясняли, что сведения о репрессированных исчезли. В обоих случаях на межведомственный приказ с грифом "для служебного пользования" ссылалось УМВД по Магаданской области.

Как рассказал Би-би-си историк, заместитель председателя совета общества "Мемориал" Никита Петров, речь, по всей видимости, не идет о приказе, направленном специально на уничтожение советских архивных документов.

"Приказ не посвящен прошлому, этот ведомственный приказ просто регламентирует хранение данных всевозможных оперативных и следственных учетов. И там, конечно, [включены] эти нормы про то, что нельзя и не нужно хранить вечно информацию о том, что человек когда-то был осужден", - рассказал Петров.

"Но это в сегодняшней ситуации мы можем говорить о том, что, может быть, это справедливо по отношению к людям, хотя и эта информация все равно значима. Но когда мы говорим о том, что это имеет отношение к прошлому, то этому решению придается обратная сила", - подчеркивает историк.

О каких карточках идет речь

Фактически в учетной карточке содержатся краткие данные, которые позволяют родственнику репрессированного понять, что произошло с его родным человеком и все о нем узнать, объясняет доктор исторических наук, занимающийся историей политических репрессий Виктор Кириллов.

В карточке 21 категория - где родился, где жил, профессия, а также информация, как он попал в лагерь, каким этапом его переправляли, где был, когда освободился.

"Понятно, что сведений о том, где [человек] захоронен нет, их нигде вообще нет. Поэтому в карточке их тоже нет", - говорит Кириллов.

Более подробная информация о заключенном содержалась в личном деле. Однако, по словам Петрова, личные дела заключенных сохранялись лишь в трех случаях: если человек был расстрелян, если он вышел из лагеря, но получил инвалидность, либо если осужденный был иностранцем.

Остальные личные дела уничтожались, оставалась только карточка.

Что известно об уничтожении карточек

"Коммерсант" узнал о как минимум двух случаях уничтожения карточек в Магаданской области. В местном УМВД эту информацию пока не комментировали.

Историк Виктор Кириллов, который работал в нескольких лагерных архивах, рассказал, что ни разу не сталкивался с уничтожением карточек и не слышал о подобных приказах.

По словам Никиты Петрова, сотрудники "Мемориала" обращались в разные инстанции и выяснили, что, по всей видимости, именно информационный цент УМВД по Магаданской области решил применить служебный приказ по отношению к документам сталинских времен.

Курс на беспамятство?

В то же время и Петров, и Кириллов уверены, что уничтожение карточек отражает общую позицию государства по отношению к архивам.

"Я занимаюсь картотеками с начала 90-х годов, и в курсе того, как с ними обращаются. Мы в 2000 году провели проект по спасению архива Тагиллага (на самом деле это был объединенный архив нескольких лагерей, в котором хранились 400 тысяч учетных карточек). Он находился в помещении бывшего следственного изолятора лагеря, там крыша протекала, бетонный пол - три метра толщиной, отопления не было. И архивист, которая там работала 25 лет, получила отопление в свою комнатешку только в последние годы. А так, там были забиты досками окна, грязь проникала, сверху вода текла, а она спасала эту картотеку", - рассказывает Виктор Кириллов.

"Настроение МВД насчет этих картотек вполне определенное, тем более в условиях оптимизации, когда кадры сокращаются, сотрудников мало, помещений не предоставляется", - подчеркивает он.

По словам Петрова, важен даже не только сам факт уничтожения, но и то, что это сделано в тайне от общественности.

"Это выстраивание новых отношений власти и общества, власти не считают нужным ставить в известность общество о своих важных шагах в области сохранения памяти о репрессиях и истории. Вот поэтому ситуация с магаданскими карточками - довольно яркий пример того, как не нужно делать. Это происходит потому, что в данном случае проявляется не то чтобы такой "латентный сталинизм", а скорее желание беспамятства, желание забыть ужасы советского прошлого.

Сведения обо всех репрессированных есть в главном информационном центре МВД России, подчеркивает Петров.

"Мемориал" давно ставит вопрос о том, чтобы этот огромный массив документации (десятки миллионов человек, которые прошли через лагеря не только по политическим мотивам) был доступен онлайн, как доступны сведения, например, о награжденных в годы войны или о погибших и пропавших без вести. Нахождение граждан нашей страны в лагерях - это тоже общественно значимая информация", - говорит он.

По словам Петрова, история с карточками - вопиющий пример, когда за спиной общественности государство придумывает правила хранения или уничтожения важной исторической информации.