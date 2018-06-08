Обвиненный в домогательствах худрук вологодского театра уволен

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Худрук утверждает, что стал жертвой интриг со стороны артистов своего театра

Режиссер и художественный руководитель Вологодского драматического театра Зураб Нанобашвили покидает свою должность 8 июня, сообщает Департамент культуры и туризма Вологодской области. Ранее несколько девушек обвинили Нанобашвили в сексуальных домогательствах.

В ведомстве добавляют, что на должность худрука уже назначен другой человек, учреждение работает в штатном режиме.

На прошлой неделе региональные СМИ сообщили о том, что несколько студенток факультета актерского мастерства областного колледжа искусств обратились с заявлением в прокуратуру о домогательствах со стороны Нанобашвили, который являлся их куратором.

1 июня интернет-издание "Медуза" опубликовала рассказы четырех девушек, которые утверждали, что пострадали от развратных действий режиссера.

Две девушки, не называя своих имен, рассказали, что Нанобашвили пригласил их на репетицию, но вместо этого начал трогать их за интимные места. Еще одна девушка рассказала, что режиссер заставил ее выпить чай с алкоголем, а затем изнасиловал. Актриса Ольга Мацкевич призналась "Медузе", что Нанобашвили попытался ее изнасиловать.

"Захват театра"

Сам режиссер накануне опубликовал в региональной прессе открытое письмо, в котором заявил, что его пытаются очернить с помощью обвинений в домогательствах. В частности, он отметил, что пожаловавшиеся на него студентки продолжают учиться в колледже, а их родители не имеют к нему претензий.

В своем письме Нанобашвили также сообщил, что 12 артистов его театра обратились в областной департамент культуры с заявлением о том, что они не хотят работать под его руководством.

"Не пришли ко мне с заявлением на увольнение, а решили меня снять с должности. Нет, они не отказываются работать в спектаклях моего авторства, они хотят другого режиссера [...] Цель была ясна всем: разделение и захват театра", - подчеркнул худрук.

В пятницу помощник руководителя регионального следственного управления Наталья Летенкова сообщила агентству "Ранпресс", что СК подтвердил развратные действия со стороны Нанобашвили, но дело решил не возбуждать.

"В ходе доследственной проверки установлено, что деяния мужчины формально подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 135 УК (развратные действия), однако, состав данного преступления отсутствует, так как на момент совершения указанных действий девушки достигли 16-летнего возраста", - пояснила Летенкова.

Кого еще обвиняли в домогательствах в России