Ректор МГУ вступился за студента, задержанного за граффити против фан-зоны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Садовничий подчеркнул, что со студентом была проведена разъяснительная работа

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий попросил МВД не наказывать первокурсника Дмитрия Петелина за надпись "Нет фан-зоне" на стенде чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах.

"С учетом того, что данное деяние было совершено студентом-первокурсником, хорошо успевающим в обучении, прошу вас рассмотреть возможность неприменения к нему мер юридической ответственности", - говорится в письме Садовничего первому заместителю министра внутренних дел России Александру Горовому.

Как отмечает ректор, со студентом уже была проведена "разъяснительная работа профилактического, воспитательного характера".

1 июня пресс-служба московской полиции сообщила о задержании троих студентов МГУ по делу о вандализме: как сообщали в МВД, днем ранее они написали красной краской на рекламной тумбе возле университета фразу "Нет фан-зоне". По подсчетам полиции, ущерб составил 65 тысяч рублей.

В итоге подозреваемым по делу стал Дмитрий Петелин, который был отпущен под подписку о невыезде. В интервью Би-би-си Петелин заявил, что считает возбуждение дела против него незаконным.

Адвокаты студента утверждают, что по закону объектами вандализма могут быть лишь здания, сооружения или предметы культурной ценности, но не информационный стенд.

Недовольство фан-зоной

В пятницу в Москве задержали преподавателя МФТИ Андроника Арутюнова, который проводил одиночный пикет в поддержку Петелина.

Сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин сообщил "Коммерсанту", что планировалось провести несколько таких акций, однако районые власти отклонили заявки активистов, объяснив это тем, что на заявленных площадках будут проходить другие мероприятия.

Как утверждает Кудюкин, на самом деле никаких мероприятий в этих местах не проводилось, зато там дежурили полицейские.

Планы организовать фестиваль болельщиков ФИФА перед главным зданием МГУ вызвали недовольство многих студентов университета.

Группа студентов, аспирантов и преподавателей опубликовала петицию на сайте Change.org c требованием перенести фан-зону от Главного здания МГУ и Воробьевых гор на резервную площадку на территории ВДНХ или в другое место. К настоящему моменту она набрала почти 16 тысяч подписей.

Еще одна петиция - с требованием прекратить уголовное преследование студентов - набрала почти 52 тысячи подписей.

Фестиваль болельщиков откроется 10 июня. Как ожидается, в церемонии открытия примут участие звезды футбола Марсель Десайи и Александр Кержаков.