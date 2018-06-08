Роскомнадзор объявил рекордную амнистию сетевых адресов

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Из "черного списка" Роскомнадзора удалена большая часть внесенных туда сетевых адресов - более 7 млн. Они принадлежат американской компании Amazon и французской Online.net. Это рекордное сокращение списка за все время его существования - и оно положительно скажется на работоспособности популярных сервисов на территории России.

Роскомнадзор начал удалять адреса 8 июня в 18 часов вечера. До этого момента было заблокировано 11 млн адресов, однако уже в 19:00 их количество сократилось до 3,8 млн.

Амнистировано более 65% адресов, подтвердил Би-би-си специалист по интернет-блокировкам Филипп Кулин. По его словам, это отразится на работоспособности мессенджера Telegram, который ранее арендовал эти адреса для обхода блокировок.

"Это улучшит работу в России копоративного мессенджера Slack, браузера Mozilla Firefox, сайта для программистов GitHub и друих популярных веб-сервисов, которые использовали те же адреса, что Telegram", - добавил Кулин.

Сейчас 3 млн (76,5%) из оставшихся заблокированными в России сетевых адресов принадлежат облачному сервису Amazon AWS. 13% заблокированных адресов относятся к облачному хостингу DigitalOcean, также американскому.

Би-би-си не удалось получить комментарий Роскомнадзора. Ранее в кулуарах Петербургского экономического форума глава ведомства Александр Жаров пообещал отказаться от массовых блокировок сетевых адресов и перейти к более точечным действиям, передавало агентство РИА Новости.

Как шла война

Роскомнадзор начал массово блокировать сетевые адреса в апреле 2018 года - после того как суд постановил заблокировать в России мессенджер Telegram. На пике ведомcтво заблокировало около 20 млн сетевых адресов, в результате пострадали законопослушные сервисы, такие как кассы музеев Московского Кремля и мессенджер Viber.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko / TASS Image caption По всей России прошли массовые митинги в поддержку Telegram

При этом, по данным Tgstat.ru, аудитория Telegram-каналов упала всего на несколько процентов. Занимающийся рекламой в Telegram сервис Combot не заметил снижения клиентов. По его данным, число рекламодателей незначительно снижалось с начала блокировки, но затем возобновило рост.