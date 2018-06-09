Пустые стулья у посольства России в Гааге: акция в память жертв рейса MH17

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption У здания посольства России в Гааге - 298 пустых белых стульев в память жертв сбитого малайзийского "Боинга"

Родственники жертв рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого ракетой в июле 2014 года в небе над восточной Украиной, провели молчаливый протест у посольства России в Гааге.

На расставленных 298 белых стульях положили красные розы - по числу погибших пассажиров и членов экипажа этого рейса, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

24 мая международная следственная группа объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска.

Ранее, в сентябре 2016 года, международная группа следователей заявила, что, по имеющимся уликам, малайзийский "Боинг" был сбит российской зенитной установкой "Бук".

Россия отвергает эти обвинения.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Пустые стулья, по замыслу родственников, символизируют погибших

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption 196 человек на борту "Боинга-777" были гражданами Нидерландов

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

После заключения, сделанного две недели назад международной следственной группой, Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение "Боинга".

Как заявил тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, один из возможных дальнейших шагов - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского "Боинга". Как заявил в конце мая президент Путин, у России нет оснований полностью доверять результатам следствия, потому что она не была допущена к полноценному расследованию.