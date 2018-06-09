Пустые стулья у посольства России в Гааге: акция в память жертв рейса MH17
Родственники жертв рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого ракетой в июле 2014 года в небе над восточной Украиной, провели молчаливый протест у посольства России в Гааге.
На расставленных 298 белых стульях положили красные розы - по числу погибших пассажиров и членов экипажа этого рейса, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.
24 мая международная следственная группа объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска.
Ранее, в сентябре 2016 года, международная группа следователей заявила, что, по имеющимся уликам, малайзийский "Боинг" был сбит российской зенитной установкой "Бук".
Россия отвергает эти обвинения.
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Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени.
Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.
После заключения, сделанного две недели назад международной следственной группой, Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение "Боинга".
Как заявил тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, один из возможных дальнейших шагов - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.
Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского "Боинга". Как заявил в конце мая президент Путин, у России нет оснований полностью доверять результатам следствия, потому что она не была допущена к полноценному расследованию.