Социологи зафиксировали рекордный уровень патриотизма в России

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Доля россиян, которые считают себя патриотами, достигла максимума за 18 лет и составила 92%, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Такими сильными патриотические чувства россиян не были даже после аннексии Крыма, которая у социологов ассоциируется с всплеском патриотизма. В 2014 году ВЦИОМ дважды проводил опрос, тогда патриотами себя считали 81% и 84% респондентов.

Последний раз аналогичное исследование было проведено в 2016 году, тогда патриотами себя называли 80% опрошенных - то есть за два года рост составил 12%.

Кроме того, как отмечают эксперты ВЦИОМ, изменилось и представление россиян о том, что такое патриотизм. Доля опрошенных, считающих, что патриот должен любить свою страну или считать, что его страна лучше других стран, снизилась на 13% (с 72 до 59%) и 12% (с 24 до 12%) соответственно.

При этом число респондентов, уверенных, что патриот стремится к изменению положения дел в стране, чтобы обеспечить ей достойное будущее, наоборот, выросло на пять процентных пунктов и составило 39%.

Бюджет федеральной целевой программы патриотического воспитания на 2016-2020 годы составляет около 1,6 млрд рублей. Российские регионы ежегодно тратят на патриотическое воспитание еще почти миллиард.

При этом расходы сильно отличаются от региона к региону. Например, в Тюменской области на гражданско-патриотическое воспитание в среднем в год тратят 230 млн рублей, а в Карачаево-Черкессии - всего около 200 тысяч рублей.

Однако, по словам автора книги "Патриотическое воспитание в современной России" Анны Саниной, Россия все равно отстает от других стран по уровню развития патриотизма. Граждане Китая и США чаще говорят, что гордятся своей родиной и готовы защищать ее.