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Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении первокурсника МГУ, написавшего "Нет фан-зоне" на стенде чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, сообщил Русской службе Би-би-си адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, о решении прокуратуры рассказал дознаватель, пока официальных бумаг у адвокатов на руках нет.

"Прокуратура Западного округа отменила постановление о возбуждении уголовного дела по данному факту. Материалы возвращены в органы дознания для проведения дополнительной проверки", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы прокуратуры Москвы.

Днем ранее в защиту студента Дмитрия Петелина выступил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

"С учетом того, что данное деяние было совершено студентом-первокурсником, хорошо успевающим в обучении, прошу вас рассмотреть возможность неприменения к нему мер юридической ответственности", - говорилось в письме Садовничего первому заместителю министра внутренних дел России Александру Горовому.

1 июня пресс-служба московской полиции сообщила о задержании троих студентов МГУ по делу о вандализме: как сообщали в МВД, днем ранее они написали красной краской на рекламной тумбе возле университета фразу "Нет фан-зоне". По подсчетам полиции, ущерб составил 65 тысяч рублей.

В итоге подозреваемым по делу стал Дмитрий Петелин, который был отпущен под подписку о невыезде. В интервью Би-би-си Петелин заявил, что считает возбуждение дела против него незаконным.

Адвокаты студента утверждали, что по закону объектами вандализма могут быть лишь здания, сооружения или предметы культурной ценности, но не информационный стенд.

Недовольство фан-зоной

Планы организовать фестиваль болельщиков ФИФА перед главным зданием МГУ вызвали недовольство многих студентов университета.

Группа студентов, аспирантов и преподавателей опубликовала петицию на сайте Change.org c требованием перенести фан-зону от Главного здания МГУ и Воробьевых гор на резервную площадку на территории ВДНХ или в другое место. К настоящему моменту она набрала почти 16 тысяч подписей.

Еще одна петиция - с требованием прекратить уголовное преследование студентов - набрала почти 52 тысячи подписей.

Фестиваль болельщиков откроется 10 июня. Как ожидается, в церемонии открытия примут участие звезды футбола Марсель Десайи и Александр Кержаков.