Депутат Слуцкий рассказал, на какие деньги купил жене пентхаус в Москве

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что пентхаус в Москве, найденный у его жены Фондом борьбы с коррупцией, много лет числится в декларациях, а деньги на него парламентарий заработал еще до прихода в политику.

"Горячо поздравляю сотрудников фонда борьбы с коррупцией, нашедших у моей жены пентхаус на улице Нежинской! Хочу лишь сделать крошечную оговорку: означенный объект недвижимости никто и никогда не прятал - он много лет числится во всех моих декларациях", - написал депутат в своем Telegram-канале.Слуцкий уточнил, что эта недвижимость была приобретена на законных основаниях, и он ее не скрывал.

"На резонный вопрос "откуда деньги?" тоже могу ответить открыто: в политику я пришел из частного бизнеса, где давно заработал всё, что мне необходимо", - написал депутат.

Слуцкий также прокомментировал заявление бизнесмена Сергея Полонского, заявившего еще в 2017 году, что в 2009-2010 году передал депутату недвижимость в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера" в качестве взятки и после публикации расследования ФБК подтвердившего, что не отказывается от своих слов.

"Сергей Юрьевич - человек эксцентричный, но я всегда считал его очень талантливым предпринимателем. Мы не раз ему помогали и взяток за это не брали ни борзыми щенками, ни квадратными метрами", - написал Слуцкий.

Ответ ФБК

Буквально сразу в Telegram-канале Георгия Албурова, занимающегося расследованиями в ФБК, появился ответ на заявление Слуцкого.

"Слуцкий - депутат с 2000 года и не мог после этого заниматься бизнесом (если бизнесом можно назвать заседания в бордах сомнительных контор). Слуцкий подавал декларацию в 2006 году, где были все его доходы и счета. На счетах у него было 500 тысяч рублей. А доходов - 1,5 миллиона", - написал Албуров.

"Это точка отсечения, которая не позволяет говорить о счетах с миллионами долларов. В 2010 году (через год после получения пентхауса), Слуцкий заработал 2 миллиона [рублей], а на счётах было 800 тысяч. Никаких активностей, которые бы дали ему единовременно 9 миллионов баксов на пентхаус у него не было", - добавил он.

Албуров считает объяснения Слуцкого неубедительными. "Должно быть уголовное дело, и Слуцкий должен оправдываться не в "Телеграме", а в известном здании на Техническом переулке", - утверждает активист ФБК. В Техническом переулке находится здание Следственного комитета России.

Расследование ФБК

7 июня Фонд борьбы с коррупцией заявил, что жене депутата Госдумы Леонида Слуцкого может принадлежать пентхаус площадью больше 561,7 кв м. Его минимальную стоимость оценили в 400 млн рублей, что в 80 раз больше, чем зарплата депутата за 2017 год, и в 2000 раз больше, чем годовая зарплата его жены.

На сайте cian.ru аналогичная недвижимость в этом доме без отделки предлагается по стоимости 1 млн рублей за кв. м, исходя из этой оценки пентхаус может быть дороже 500 млн рублей.

Само по себе владение недвижимостью, даже элитной, для депутата не является нарушением какого-либо закона. Однако ФБК задается вопросом, могла ли семья Слуцкого законно получить деньги на покупку подобной квартиры.

Квартира расположена в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера" на западе Москвы. По данным фонда, эта квартира может находиться в собственности семьи депутата с 2009 года.

Политика и бизнес

Слуцкий работает депутатом с 2000 года, и с тех пор он не сообщал о доходах помимо его зарплаты. Доход депутата за 2017 год составил 5 млн рублей, то есть в 80-100 раз меньше оценочной стоимости квартиры. Супруга Слуцкого зарабатывает гораздо меньше мужа, в 2017 году она задекларировала 223 тысячи рублей дохода.

До прихода в Госдуму Слуцкий несколько лет работал в бизнесе, входил в правление "Проминвестбанка", "Уникомбанка" и других компаний. Однако больших сбережений от этой работы Слуцкий также нигде не декларировал. На его банковском счету лежит 2,7 млн рублей, сообщал он в предвыборной декларации 2016 года, вкладов и ценных бумаг он также не указывал.

Чиновники и депутаты не могут принимать подарки выше определенной суммы и обязаны сообщать о них в комиссии по конфликту интересов.

Фамилия Слуцкого, главы думского комитета по международным делам, стала широко известна в марте 2018 года, когда три журналистки - замглавного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер "Дождя" Дарья Жук и корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова - обвинили депутата в сексуальных домогательствах.

Слуцкий обвинения отрицал. Думская комиссия по этике рассмотрела обвинения и не нашла в действиях парламентария нарушений этических норм. После этого несколько российских СМИ объявили бойкот депутату Слуцкому, комиссии по этике, а некоторые и всей Думе.

7 июня историю со Слуцким впервые прокомментировал Владимир Путин. Он заявил, что ничего не слышал о ней. Однако он провел параллель с делом Харви Вайнштейна и посоветовал всем пострадавшим обращаться в полицию.