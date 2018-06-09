Уволен главный редактор российского Forbes. Он обвинил издателя в давлении

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Николая Ускова уволили с должности главного редактора российской версии журнала Forbes. Первым об этом сообщил РБК со ссылкой на медиагруппу ACMG, которая владеет лицензией на журнал в России, позднее информацию об этом подтвердил и сам Усков на своей странице в Facebook.

В ACMG заявили, что Ускову предложили покинуть журнал из-за "неудовлетворенности качеством" его работы, "систематических нарушений трудовой дисциплины", а также из-за нарушения пункта трудового договора "о неконкуренции".

Компания сообщила, что Усков участвовал в "сторонних мероприятиях других брендов", хотя не имел права делать этого по условиям своего контракта. Руководить журналом будет шеф-редактор объединенной редакции Forbes Николай Мазурин.

"Византийские свойства"

Сам Усков объяснил, что формальной причиной его увольнения стали его эфиры в программе "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Он также сообщил о конфликте с издателем Forbes Александром Федотовым, который, по его словам, оказывал давление на редакцию.

"Многим хорошо известно о попытках Федотова вмешиваться в редакционную политику Forbes: средства массовой информации об этом много раз сообщали. Эти попытки предпринимались практически с первого месяца моей работы, но их удавалось нейтрализовать благодаря византийским свойствам моей натуры", - сообщил Усков.

При этом он заявил, что не видит в этих в попытках вмешательства признаков давления со стороны "кровавого режима".

По словам Ускова, Федотов предложил ему покинуть журнал "по соглашению сторон", однако он отказался сделать это. Из-за увольнения бывший главный редактор Forbes собирается подать в суд.

"Чтобы рассказать о давлении на редакцию, я отказался от щедрой денежной компенсации в размере девяти зарплат", - сказал он в комментарии The Bell. В своем "Фейсбуке" Усков написал, что всего ему предлагали за расторжение контракта 100 тысяч долларов.

Усков сообщил и о том, что в журнале в последние полгода задерживались гонорары авторам, фотографам и агентствам, а также штатным сотрудникам. Эту информацию Би-би-си подтвердили и несколько журналистов Forbes. У журнала многомиллионные долги перед типографией, а также долг за аренду помещений, добавил Усков.

Смена собственника и обвинения в цензуре

Усков возглавил Forbes в январе 2016 года, сменив на этом посту Эльмара Муртазаева. До этого он руководил журналом GQ и проектом "Cноб". Его приходу в журнал предшествовала смена собственника - издателя журнала Axel Springer Russia приобрела ACMG Федотова. До этого компанией 11 лет в качестве гендиректора руководила Регина фон Флемминг, которая вскоре после сделки объявила о досрочной отставке.

Axel Springer Russia принадлежала немецкому концерну Axel Springer, однако последний принял решение покинуть российский рынок из-за поправок в закон о СМИ, которые запрещают иностранцам владеть более чем 20% российских изданий.

После этого российскую версию журнала и купил Федотов. После завершения сделки он заявил, что хотел бы, чтобы издание больше концентрировалось на деловых материалах и меньше заходило в политику. При этом назначенный главредом Усков обещал, что журнал останется "неудобным".

Однако осенью 2016 года журнал оказался в центре скандала из-за ежегодного рейтинга зарплат российских топ-менеджеров. В нем фигурировал глава ВТБ Андрей Костин, однако, в отличие от остальных глав компаний, его зарплата указана не была.

Forbes тогда объяснил это тем, что ВТБ не предоставил необходимые данные. При этом, например, в 2013 году журнал судился с "Роснефтью" из-за публикации оценки зарплаты главы компании Игоря Сечина. Тогда Forbes проиграл суд, но публиковать доходы Сечина продолжил.

Как выяснили "Ведомости", именно Федотова журналисты российского Forbes заподозрили в попытке скрыть зарплату Костина. Автор рейтинга зарплат, редактор Forbes Елена Березанская подтверждала, что информация о вознаграждении была снята по личному указанию владельца ACMG.

Сотрудники издания обратились к его владельцу с письмом. В результате скандала автор журнала Елена Зубова покинула Forbes, а затем подала к Федотову и Ускову иск, заявив, что ее вынудили уволиться по собственному желанию.

Фактически иск Зубовой стал первой известной попыткой в суде доказать вмешательство владельца в редакционную политику. Подобное давление прямо запрещает закон о СМИ. Пресненский районный суд в итоге иск Зубовой отклонил.

В 2017 году Forbes вообще отказался от публикации рейтинга зарплат топ-менеджеров. "Все, что хотели сказать, - сказали, ничего нового сказать нельзя уже", - объяснил тогдазаметитель главного редактора издания Николай Мазурин.

Что дальше

Формально Федотов является не владельцем Forbes Россия, а держателем лицензии на выпуск русской версии журнала. По ее условиям издание должно платить роялти компании Forbes Media LLC, которая издает оригинальный журнал Forbes в США.

Усков предположил, что из-за скандала вокруг журнала лицензию теперь "едва ли продлят". "А при таком "анамнезе" могут и расторгнуть договор до истечения срока", - считает бывший главред.

Он также объяснил, что его планы обратиться в суд помимо прочего, как он надеется, помогут привлечь внимание хозяев бренда "к опасной ситуации, сложившейся в журнале".

При этом, по словам Ускова, представители бренда уже приезжали в журнал с "инспекцией" после скандала с публикацией рейтинга зарплат топ-менеджеров

По информации The Bell, у Федотова сейчас нет долгов по выплатам Forbes Media LLC - хотя в прошлом такие задержки были. Следующий платеж должен быть сделан 1 июля.

Исполнять обязанности главного редактора российского Forbes пока будет Николай Мазурин, работавший заместителем Ускова. В разговоре с изданием РБК он заявил, что возглавит редакцию на постоянной основе лишь в том случае, если "собственник согласится выполнять его условия".

Главным из этих условий Мазурин назвал невмешательство владельца в редакционную политику. При этом слова Ускова о вмешательстве Федотова в редакционную политику он комментировать отказался. Кроме того, Мазурин взял на себя ответственность за исчезновение доходов Костина из списка Forbes и последовавший скандал.