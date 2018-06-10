Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на встречу с Трампом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На таком автомобиле Ким Чен Ын будет передвигаться по Сингапуру

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Сингапур накануне запланированного саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Сам исторический саммит должен пройти во вторник на острове-курорте Сентоза, где идут последние приготовления, хотя не исключено, что лидеры встретятся лично ещё до его официального начала.

Это будет первой в истории встречей лидера КНДР с действующим президентом США.

Перед вылетом на саммит в Сингапур Дональд Трамп назвал эту встречу "уникальной попыткой установить мир" и добавил, что он и Ким вступают на "неизвестную территорию - в самом прямом смысле слова".

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакаришнан опубликовал в "Твиттере" фото только что приземлившегося Кима.

В Вашингтоне надеются, что саммит запустит процесс, который в итоге приведет к отказу КНДР от ядерного оружия.

Отношения между двумя лидерами на протяжении последних 18 месяцев были крайне нестабильными: сначала они обменивались оскорблениями, но затем резко сменили тактику и объявили о планах исторической личной встречи, которую с тех пор уже успели отменить - и запланировать по новой.

Перед тем как встретиться друг с другом, Трамп и Ким по очереди проведут переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

Как развивались события

10 Мая: Дональд Трамп объявляет, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня

12 мая: Северная Корея заявляет о демонтаже полигона ядерных испытаний

16 мая: Пхеньян угрожает отменить сингапурский саммит, так как советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Северная Корея могла бы пойти по пути Ливии

18 мая: Трамп дезавуирует заявление Болтона и говорит, что США не настаивают на том, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного оружия так же, как это сделала Ливия

22 мая: Трамп настаивает, что если определенные условия США не будут соблюдены, то "у нас не будет саммита"

24 мая: Трамп отменяет саммит, обвинив Северную Корею, в том, что та ведет себя чрезвычайно агрессивно и "открыто враждебно"

1 июня: Трамп объявляет, что сингапурский саммит все-таки состоится, после того как он встретился с высокопоставленным представителем северокорейского руководства, генералом Ким Ен Чолом

Почему этот саммит так важен?

Действующие главы США и Северной Кореи встретятся лицом к лицу впервые в истории. Бывшие американские президенты уже встречались с северокорейскими лидерами, но к тому времени они уже все покинули Белый дом.

"Это можно в какой-то мере сравнить со встречей президента Никсона с Мао Цзэдуном", - сказал в интервью Би-би-си Майкл Мадден из Института США и Кореи при университете Джонса Хопкинса.

Основной темой, несомненно, будет ликвидация ядерной программы Северной Кореи.

Ким Чен Ын и заявляет, что поддерживает создание безъядерной зоны на всем Корейском полуострове, но отказывается пообещать, что Пхеньян избавится от своего ядерного оружия.

"США будут настаивать на ликвидации ядерной программы Пхеньяна. Южная Корея также заявляет, что этот вопрос для нее приоритетный", - говорит Брюс Беннетт из исследовательского центра Корпорация RAND.

"Но следует не забывать о том, что Ким Чен Ын много раз заявлял, что не откажется от ядерного оружия", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ядерная программа Пхеньяна - один из основных камней преткновения

Могут обсуждаться и другие вопросы. Например, США хотят, чтобы Пхеньян позволил вернуться домой американским гражданам, захваченным Северной Кореей. Северная Корея хочет быть официально признанной ядерной державой и заключить договор о ненападении с США.

Пхеньян также хочет отмена режима санкций. По словам аналитиков, регулярно ужесточающийся режим санкций может привести к тому, что к октябрю этого года у Северной Кореи больше не останется иностранной валюты.