Рафаэль Надаль выиграл "Ролан Гаррос" в одиннадцатый раз

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рафаэль Надаль приблизился к рекорду Роджера Федерера, в активе которого 20 побед в одиночном разряде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в одиннадцатый раз за свою карьеру стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

Надаль обыграл в финале австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.

Всего в активе 32-летнего испанца 17 побед на турнирах Большого шлема.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В решающем матче Надаль встречался с Домиником Тимом, для которого этот матч стал первым финалом турниров серии Большого шлема

"Это действительно просто невероятно. Я провел хороший матч против отличного игрока. 11 титулов чемпиона "Ролан Гаррос" - фантастика, я даже не мечтал о таком, - заявил Надаль после победы.

Надаль является вторым игроком в истории, который побеждал на одном и том же турнире Большого шлема 11 раз, помимо австралийки Маргарет Корт, которая выиграла 11 титулов Australian Open с 1960 по 1973 год.

Испанцу активно прочили победу во второй туре Большого шлема, после того так он завоевал три титула на грунтовых кортах Монте-Карло, Барселоны и Рима.