Рафаэль Надаль выиграл "Ролан Гаррос" в одиннадцатый раз
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в одиннадцатый раз за свою карьеру стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
Надаль обыграл в финале австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.
Всего в активе 32-летнего испанца 17 побед на турнирах Большого шлема.
"Это действительно просто невероятно. Я провел хороший матч против отличного игрока. 11 титулов чемпиона "Ролан Гаррос" - фантастика, я даже не мечтал о таком, - заявил Надаль после победы.
Надаль является вторым игроком в истории, который побеждал на одном и том же турнире Большого шлема 11 раз, помимо австралийки Маргарет Корт, которая выиграла 11 титулов Australian Open с 1960 по 1973 год.
Испанцу активно прочили победу во второй туре Большого шлема, после того так он завоевал три титула на грунтовых кортах Монте-Карло, Барселоны и Рима.