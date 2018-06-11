Сотни беженцев застряли в море: Италия отказывается их пускать

Правообладатель иллюстрации SOS MEDITERRANEE Image caption Благотворительная организация SOS Méditerranée опубликовала фотографию спасенных мигрантов

Спасательное судно с 629 мигрантами на борту застряло в Средиземном море. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался впустить его в порт.

Сальвини, лидер правой партии "Лига Севера", заявил, что судно с мигрантами "Аквариус" должна принять Мальта, но там с ним не согласны.

Мальтийские власти утверждают, что сотрудники немецкой благотворительной организации SOS Méditerranée подобрала мигрантов в водах Ливии, что означает, что спасенные люди находятся в юрисдикции Италии.

Италия - основная страна, через которую попадают в Европу большинство беженцев из северной Африки.

Во время последних всеобщих выборов "Лига Севера" пообещала своим избирателям занять жесткую позицию в отношении иммигрантов.

Благотворительная организация SOS Méditerranée, которой принадлежит "Аквариус", сообщила, что судно получило инструкции от итальянского Морского спасательного координационного центра не двигаться с места, находясь в 35 морских милях (около 65 км) от Италии и в 27 морских милях от Мальты (около 50 км).

При этом правозащитники уточнили, что мигрантов собрали на судно в ходе шести различных спасательных операций, проводившихся возле побережья Ливии.

"Наша цель - высадить в безопасном месте 629 человек, находящихся на борту "Аквариуса". Некоторые из них были спасены вчера вечером при чрезвычайно сложных условиях", - цитирует агентство Рейтер пресс-секретаря организации Матильду Овиллен.

Итальянское подразделение управления ООН по делам беженцев призвало власти и ответственных лиц "незамедлительно найти решение, которое позволят мигрантам и беженцам, находящимся на борту "Аквариуса", быстро и безопасно сойти на берег".

Немецкие власти призвали Италию и Мальту незамедлительно "выполнить свои гуманитарные обязательства".

Правообладатель иллюстрации SOS Mediterranee Image caption Мигранты на борту спасательной лодки в Средиземном море

Кто на борту?

Многих мигрантов спасли в водах Ливии. Это маршрут, которым обычно пытаются нелегально попасть в Европу беженцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары.

Около 400 человек из них были подобраны итальянскими военными кораблями, береговой охраной страны или торговыми судами - после чего людей пересадили на "Аквариус".

В SOS Méditerranée сообщили, что среди беженцев, находящихся на борту судна, 123 подростка без сопровождения взрослых, 11 маленьких детей и семь беременных женщин.

Как уточняет в "Твиттере" находящаяся на судне журналистка Анелиз Борж, подросткам - от 13 до 17 лет. Они бежали из Эритреи, Ганы, Нигерии и Судана. По ее словам, ситуация на борту спокойная, а большинство спасенных ночью спали.

Пропустить Twitter пост , автор: @AnneliseBorges Still no news from Italy’s MRCC. We have been standing by for 3 hours now. Situation is calm aboard, majority of people rescued are asleep. @MSF_Sea says would like to be able to disembark passengers soon, but can cope for “a few days” https://t.co/JbH6oE9VXW — Anelise Borges (@AnneliseBorges) 10 июня 2018 г.

"От итальянского Морского спасательного центра до сих пор нет новостей. Мы стоим на месте уже три часа. Ситуация спокойная, большинство людей на борту спят. @MSF_Sea сказали, что хотели бы иметь возможность высадить пассажиров в ближайшее время, но, чтобы справиться с этой ситуацией, может потребоваться несколько дней".

Один из членов команды "Аквариуса" Алессандро Порро сообщил итальянскому новостному каналу Sky TG24, что судну необходимо срочно понять, в какой порт оно может направиться.

"Спасенные вчера люди находились в очень тяжелом положении, не менее 50 человек чуть не утонули", - добавил он.

Чего хочет Сальвини?

В воскресение глава итальянского МВД заявил, что Италия сказала "нет торговле людьми, нет бизнесу нелегальной иммиграции".

"Мальта никого не пускает, - добавил министр. - Франция отправляет людей назад на границу, Испания защищает свои рубежи с оружием".

"Мальта не может отвечать "нет" на каждую просьбу о помощи. Господь расположил Мальту ближе к Африке, чем Сицилию".

На прошлой неделе Сальвини заявил, что Рим должен депортировать больше мигрантов, а уже получивших убежище итальянские власти хотят распределить по всему Евросоюзу, хотя некоторые члены ЕС категорически против этой схемы.

Сальвини утверждает, что он рассматривает возможность принять меры и против благотворительных организаций, спасающих в море мигрантов. Ранее он обвинял подобные организации в сговоре с контрабандистами.

По мнению критиков правительства Италии, планы Рима по высылке мигрантов на родину являются невыполнимыми и лишь увеличивают риск разжигания расовых противоречий и политизацию гуманитарного вопроса.

Вызвавшая весьма неоднозначную реакцию сделка между предыдущим правительством Италии и ливийскими властями помогла снизить число прибывших в страну мигрантов по сравнению с прошлым летом. Однако, несмотря на это, по данным итальянских чиновников, в текущем году было зарегистрировано уже 13 500 беженцев.

Правообладатель иллюстрации SOS MEDITERRANEE Image caption Судно "Аквариус", принадлежащее благотворительной организации SOS Méditerranée, получило инструкции оставаться на месте

Что ответила Мальта?

Пресс-секретарь правительства Мальты сообщил агентству Франс пресс, что его страна "не является ни координирующим, ни компетентным органом" в этой спасательной операции.

Ранее Сальвини обвинил правительство Мальты в пренебрежении своей долей обязательств, когда в нейтральных водах застрял еще один спасательный корабль - "Сифахс", на борту которого находились 126 беженцев.

Как сообщается, Мальта отказалась отправить на судно помощь, и в субботу "Сифахс" получил разрешение причалить в сицилийский порт "Позалло", сообщает неправительственная организация Sea Watch.

При этом правительство Мальты утверждает, что придерживается в вопросах иммиграции всех своих обязательств.