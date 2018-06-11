Похищение британки: итальянский суд дал 16 лет "фантазеру со стажем"
Суд в Италии приговорил поляка к 16 годам и 9 месяцам тюрьмы за похищение 20-летней британской модели.
В июле прошлого года Лукаш Херба под предлогом фотосъемки заманил в Милан фотомодель Хлои Эйлинг, усыпил ее, засунул в чемодан и вывез в неизвестное место, где шесть дней удерживал девушку против ее воли.
В суде 30-летнего поляка описали как фантазера со стажем, который потерял голову, увидев фотографии девушки в "Инстаграм". Он будто бы сам придумал схему с киднеппингом, чтобы понравиться Хлои.
Защитники обвиняемого утверждали, что модель сама организовала свое похищение ради славы и пиара. Хлои Эйлинг в многочисленных интервью отвергала эти предположения.
Как разворачивались события
Лукаш Херба, проживавший в Англии, представился фотографом и пригласил модель на съемки в Милан.
Встретившись с девушкой, вместо того чтобы фотографировать, он накачал ее кетамином, поместил в чемодан, погрузил в багажник автомобиля и увез в дом на окраину Турина.
Херба назвался участником международной преступной организации "Черная смерть" и разыграл попытку продажи модели на онлайн-аукционе.
Узнав, что у британки есть ребенок, Херба решил отпустить модель.
Поляка признали виновным в похищении, попытке вымогательства и использовании поддельных документов.