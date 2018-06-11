В Волгограде катамаран с пассажирами на борту столкнулся с баржей. Есть жертвы

Правообладатель иллюстрации Nikolay Galkin/TASS Image caption Авария произошла неподалеку от речного порта Волгограда

В Волгограде на реке Волге произошло столкновение баржи с катамараном. Есть жертвы, но сообщения об их числе поступают противоречивые.

Согласно некоторым источникам, погибли девять человек, согласно другим - до 11.

Также на данный момент неизвестно, сколько конкретно человек находилось на борту катамарана - по одним данным, их было 17, по другим - 16.

Известно, что как минимум пятерых человек, оказавшихся за бортом, удалось спасти. Сообщается, что все пассажиры катамарана были гражданами России.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с этим инцидентом.

Кроме того, центральный аппарат МВД направил в Волгоград группу сотрудников для того, чтобы выяснить обстоятельства столкновения на реке, сообщает РИА Новости.

Информация о столкновении катамарана с баржей поступила в МЧС около 22:00 по местному времени.

Инцидент произошел примерно в 250 метрах от берега Центрального района Волгограда.

"Интерфакс", ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что у владельца катамарана якобы не было лицензии на перевозку пассажиров. Сообщается также, что рассчитанный на 12 человек катамаран был перегружен.

Двое спасенных пассажиров катамарана доставлены в больницу с симптомами переохлаждения.