Трамп и Ким подписали соглашение. О чем в нем говорится?

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторического саммита в Сингапуре подписали декларацию - и продемонстрировали текст соглашения журналистам.

В декларации четыре основных пункта:

США и КНДР принимают обязательства установить отношения между странами в соответствии с желанием народов этих государств добиться мира и процветания.

США и КНДР совместно приложат усилия для того, чтобы установить на территории Корейского полуострова устойчивое и продолжительное состояние мира.

КНДР подтверждает приверженность Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля 2018 года и полному освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия.

США и КНДР принимают обязательства по возвращению останков военнопленных и пропавших без вести, включая возвращение уже идентифицированных останков.

Также Соединенные Штаты в ответ на согласие Пхеньяна отказаться от своей ядерной программы обещают гарантии личной безопасности Ким Чен Ыну.

"Президент Трамп пообещал предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и неколебимую приверженность денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи двух лидеров.

Документ не содержит конкретные детали того, как Северная Корея будет избавляться от ядерного оружия. В заявлении также не упоминаются санкции, наложенные на КНДР.

Нет в нем и каких-либо обещаний по поводу подписания мирного договора между Северной и Южной Кореей. Страны-участницы Корейской войны 1950-53 годов, в которой погибли миллионы людей, формально до сих находятся в состоянии перемирия.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын довольны встречей

Президент США по итогам саммита заявил, что встреча была крайне важной и достаточно насыщенной. Трамп заявил, что собирается пригласить Кима в Белый дом.

Ким Чен Ын во время подписания совместной декларации заявил, что встреча с Трампом была исторической, а также отметил, что хочет оставить прошлое позади. Ким поблагодарил Трампа за то, что эта встреча состоялась.

МИД Китая опубликовал заявление по итогам встречи, в котором встреча называется событием, создающим новую историю.

Представитель китайского министерства иностранных дел заявил во вторник, что в связи с подписанием соглашения может быть рассмотрен вопрос о смягчении санкций в отношении Северной Кореи.

Телевидение КНДР освещало визит Ким Чен Ына в Сингапур, но пока не сообщало об итогах переговоров с Трампом.