Американка, разлученная с российским мужем, отсудила компенсацию в ЕСПЧ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дженнифер Гаспар в России курировала программы поддержки гражданского общества и консультировала НКО, помогающие ВИЧ-инфицированным детям

Гражданка США Дженнифер Гаспар, которая была женой петербургского адвоката Ивана Павлова, выиграла дело против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В 2014 году Гаспар выдворили из России из-за "угрозы национальной безопасности", теперь ей положена компенсация.

Сумма компенсации невелика - всего 12,5 тысяч евро. Кроме того, Россия должна выплатить 1,6 тысяч за расходы на судебные разбирательства. Об этом со ссылкой на решение ЕСПЧ сообщают РБК и "Коммерсант".

Как пишет "Коммерсант", столько же должен получить гражданин Казахстана Александр Зезев, который обратился в европейский суд с аналогичной жалобой.

В августе 2014 года Гаспар, которая на тот момент была супругой адвоката Павлова, возглавлявшего Фонд свободы информации, получила уведомление от миграционной службы. В нем было сказано, что ее вид на жительство в России аннулирован и что ей необходимо покинуть территорию страны.

Сама американка в тот момент курировала в Петербурге несколько программ поддержки гражданского общества CEELI Institute, а также консультировала НКО, работавшие с ВИЧ-инфицированными детьми.

В качестве причины выдворения в письме был указан пункт закона о правовом положении иностранцев в России, в котором говорится, что вид на жительство может быть аннулирован в случае, если иностранный гражданин "выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности России или граждан".

В итоге нам сломали семью и нанесли огромный удар нашей дочери Дженнифер Гаспар, гражданка США

Решение принималось на основании заключения ФСБ. В том же месяце Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу на решение миграционных властей. В апреле 2015 года Верховный суд России, который истребовал секретное заключение ФСБ, признал обоснованным требование спецслужбы.

Адвокат Павлов, переехавший тогда вместе с женой и их пятилетней дочерью в Прагу, называл происходящее цирком. Позже они развелись.

"У меня нет информации, кто и почему дал указание запретить мне жить в России. Это случилось вскоре после присоединения Крыма - наверное, из-за того, что я американка, работаю с НКО и из-за работы моего бывшего мужа, - рассказала сейчас "Коммерсанту" Гаспар. - В итоге нам сломали семью и нанесли огромный удар нашей дочери".

ЕСПЧ запрашивал у России информацию об основаниях аннулирования вида на жительство Гаспар и Зезева, в том числе соответствующие документы ФСБ. Документы ФСБ суду представлены не были, обращает внимание "Коммерсант".

Как пояснила изданию адвокат Ольга Цейтлина, ЕСПЧ признал, что суды обязаны проверять достоверность информации, предоставленной ФСБ. Он постановил, что действия миграционной службы, исполнявшей предписание ФСБ, а также решения российских судов нарушили статью 8 Конвенции по правам человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

"Заявительница не смогла жить в России вместе со своим мужем и ребенком", - цитирует постановление РБК. Что именно было расценено как "угроза национальной безопасности" и на чем были основаны эти выводы, так и осталось секретом.

Сейчас Павлов возглавляет адвокатскую "Команду 29", которая занимается делами о свободе информации, а Гаспар продолжает работать в одном из европейских офисов CEELI Institute.