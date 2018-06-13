От заряда батареи до движения мыши: какую информацию о нас собирает Facebook

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Facebook способен считывать практически всю информацию о вашем устройстве

Руководство социальной сети Facebook опубликовало ответы на вопросы американских конгрессменов, на которые основатель сервиса Марк Цукерберг не смог или не успел ответить во время слушаний в конгрессе.

9 апреля Цукерберг, выступая в конгрессе США, признал, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей.

Ровно через два месяца соцсеть опубликовала обращение к конгрессменам, в котором более чем на 220 страницах даются подробные ответы на многочисленные вопросы законодателей, оставшиеся без ответа в ходе слушаний.

В частности, соцсеть подробно перечисляет все сведения о пользователях и устройствах, которые она собирает и отслеживает:

Сведения об устройстве. Операционные системы, версии программного обеспечения, уровень заряда батареи, мощность сотового сигнала, доступное место для хранения файлов, тип браузера, типы и названия приложений и файлов, плагины.

Операционные системы, версии программного обеспечения, уровень заряда батареи, мощность сотового сигнала, доступное место для хранения файлов, тип браузера, типы и названия приложений и файлов, плагины. Сведения об операциях. Информация об операциях и действиях в устройстве - например, открыто ли окно или находится в фоновом режиме, движения мыши (это помогает отличать людей от ботов).

Информация об операциях и действиях в устройстве - например, открыто ли окно или находится в фоновом режиме, движения мыши (это помогает отличать людей от ботов). Идентификаторы. Уникальные идентификаторы, ID устройства и другие идентификаторы, в том числе из игр, приложений или личных аккаунтов, ID семейных устройств (и других идентификаторов, связанных с продуктами Facebook и привязанных к одному устройству или аккаунту).

Уникальные идентификаторы, ID устройства и другие идентификаторы, в том числе из игр, приложений или личных аккаунтов, ID семейных устройств (и других идентификаторов, связанных с продуктами Facebook и привязанных к одному устройству или аккаунту). Сигналы устройства. Сигналы Bluetooth и информация о ближайших пунктах доступа к Wi-Fi, радиомаяках и сотовых вышках.

Сигналы Bluetooth и информация о ближайших пунктах доступа к Wi-Fi, радиомаяках и сотовых вышках. Сведения о настройках устройства. Информация, которую пользователь позволяет получить через настройки - например, доступ к геолокации, камере и фотографиям.

Информация, которую пользователь позволяет получить через настройки - например, доступ к геолокации, камере и фотографиям. Сеть и связь. Название мобильного оператора или провайдера пользователя, язык, часовой пояс, номер мобильного телефона, IP-адрес, скорость связи и, в некоторых случаях, информация о ближайших или подключенных к той же сети устройствах, что помогает, например, передать видеозапись с телефона на телевизор пользователя.

Название мобильного оператора или провайдера пользователя, язык, часовой пояс, номер мобильного телефона, IP-адрес, скорость связи и, в некоторых случаях, информация о ближайших или подключенных к той же сети устройствах, что помогает, например, передать видеозапись с телефона на телевизор пользователя. Cookie-файлы. Информация с сookie-файлов, которая хранится на устройстве пользователя, в том числе ID и настройки.

В отчете компании перечислены и другие темы, которые интересовали американских конгрессменов:

Об участии в избирательной кампании Дональда Трампа

"Мы предоставляли равную поддержку кампаниям [Дональда] Трампа и [Хиллари] Клинтон, и наши команды работали в обоих штабах. У всех был доступ к одним и тем же инструментам, которые используются в любой кампании. Кампании не выбирали людей из Facebook, которые работали с ними. Никто из Facebook не работал исключительно на кампанию Трампа или на кампанию Клинтон. Две кампании имели разные подходы ко всему и получали разные уровни поддержки".

О цензуре в соцсети

"Обсуждение спорных тем или отстаивание спорной точки зрения не противоречат нашим корпоративным стандартам, которые определяют, что можно и нельзя делать в Facebook. Мы считаем, что такая дискуссия помогает поддерживать разные точки зрения и расширять восприятие. [...] Мы не допускаем проявлений ненависти в отношении людей, связанной с их расой, этносом, национальностью, религией, половой ориентацией, полом, гендерной идентичностью, инвалидностью или болезнью. Мы также оказываем определенную поддержку иммигрантам. Мы расцениваем как агрессию жестокие и антигуманные речи, заявления о неполноценности, исключительности или призывы к сегрегации".

О доминировании на рынке рекламы

"Среднестатистический американец использует восемь разных приложений для общения с друзьями и связи с людьми. Сегодня в этой области есть большой выбор, много нововведений и активности, постоянно появляются новые конкуренты. [...] Facebook занимает лишь малую часть (фактически лишь 6%) глобальной рекламной экосистемы объемом в 650 млрд долларов. В основном этого удалось добиться за счет помощи малому бизнесу, многие представители которого ранее не могли себе позволить рекламу в газетах или на телевидении и расширить свою аудиторию при скромных затратах".