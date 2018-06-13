Пхеньян празднует победу. По крайней мере, так пишут в КНДР

Правообладатель иллюстрации Rodong Sinmun Image caption Первые полосы северокорейских газет рассказывают о переговорах в Сингапуре

В Северной Корее о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына говорят как о большой победе для страны. В северокорейских СМИ подчеркивается, что после встречи санкции в отношении Пхеньяна будут сняты.

"Встреча века"

СМИ КНДР контролируются правительством, и критика властей страны в северокорейских СМИ недопустимы, а освещение ряда событий происходит с некоторой задержкой.

Визит Ким Чен Ына в Сингапур освещался практически в прямом эфире, но о переговорах и их результатах сообщили на следующий день - зато предельно подробно. Газеты опубликовали множество фотографий встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Северокорейская газета Rodong Sinmun назвала переговоры Трампа и Ким Чен Ына "встречей века".

Государственное информационное агентство KCNA опубликовало статью на английском языке, в которой журналисты называют итоги переговоров "историческим прорывом".

"Трамп выразил свое намерение прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи, предложил гарантии безопасности КНДР, а также пообещал снять санкции, действующие в отношении КНДР", - говорится в сообщении агентства.

Снятие санкций?

В подписанной Трампом и Ким Чен Ыном декларации говорится, что две страны будут работать над "новыми отношениями", а США обеспечат "гарантию безопасности" Северной Корее.

Пхеньян, в свою очередь, обязуется предпринимать усилия для полного освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия.

Трамп после переговоров заявил о том, что санкции будут сняты после того, как США убедятся в том, что Пхеньян принимает усилия по освобождению полуострова от ядерного оружия. Он также подчеркнул, что надеется на снятие санкций в ближайшее время.

В соглашении с КНДР нет деталей, указывающих на то, каким образом должен произойти отказ Пхеньяна от ядерного оружия.

Трамп таже объявил о завершении совместных военных учений Южной Кореи и США. Этого требовал Пхеньян, и решение Вашингтона прекратить учения выглядит как важная уступка со стороны США. Решение о прекращении учений стало неожиданным для союзников США в регионе.

Позже Пентагон заверил союзников США в приверженности Вашингтона своим обязательствам по обеспечению мира и помощи союзникам на Корейском полуострове.

Правообладатель иллюстрации Handout Image caption Ким Чен Ын и Дональд Трамп на встрече в Сингапуре

Агентство KCNA цитирует лидера КНДР, который заявил о необходимости в срочном порядке "принять твердое решение о прекращении враждебных военных действий друг против друга".

По данным агентства, Трамп и Ким Чен Ын договорились о встречах в США и Северной Корее. О приглашении Кима в Белый дом говорил и сам Трамп.

Предупреждение от Токио и Пекина

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о важности того, что Ким Чен Ын подтвердил в ходе переговоров с президентом США намерение принять усилия для полного освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия.

Тем не менее, Токио предупредил, что пока никаких конкретных шагов для реализации этого обещания Пхеньяном принято не было, поэтому Япония на данный момент не намерена отказываться от своей защиты.

Министр обороны страны Ицунори Онодера заявил, что Токио рассматривает совместные учения США и Южной Кореи, а также военное присутствие США в Южной Корее, как жизненно важные меры для обеспечения безопасности в Восточной Азии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Решение США отказаться от совместных учений с Южной Кореей оказалось неожиданным для союзников Вашингтона

"Это дело США и Южной Кореи - принимать решения относительно совместных военных учений. Мы не намерены менять свои планы по проведению совместных военных учений с США", - заявил министр.

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал переговоры в Сингапуре "диалогом равных", и добавив, что никто не будет сомневаться по поводу важной роли, которую сыграл Китай в организации этой встречи.

СМИ Китая называют прошедший саммит "точкой отсчета", однако отмечают, что никто не ожидал, что за полдня переговоров получится устранить все противоречия и разногласия, а также преодолеть глубоко укоренившееся недоверие между странами.