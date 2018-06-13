Правообладатель иллюстрации Vitaly Timkiv/TASS Image caption Глава Крыма сообщил, что свет отключился из-за сбоя на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае

Отключение электричества и сбои в работе мобильной связи произошли в Симферополе и других городах Крыма. Сейчас электроснабжение восстанавливается. Последний раз полуостров оставался без света в прошлом году - как и сейчас, из-за сбоя в работе энергомоста, связывающем Крым с материком.

"На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие", - написал в "Фейсбуке" глава Крыма Сергей Аксенов.

Подстанция "Тамань" расположена на территории Краснодарского края. Оттуда свет поступает в Крым. Поставки из материковой Украины были прекращены несколько лет назад.

"Произошло массовое техническое отключение на линии", - сказал агентству "Крыминформ" представитель компании "Кубаньэнерго". Источник издания РБК сообщал, что на подстанции произошло задымление.

В Симферополе и Севастополе перестали работать светофоры, остановились троллейбусы. Жители в частных домах запустили дизельные генераторы. На дорогах в Симферополе образовались большие пробки, рассказали Русской службе Би-би-си местные жители.

В Севастополе электричество отключили примерно в 15:00, уточнил один из собеседников Би-би-си. Через 15 минут пропала мобильная связь, но через 40 минут связь появилась, рассказал он. По его словам, электричество отключилось и в других крупных городах Крыма - Ялте, Евпатории, Феодосии.

Сейчас подача электроэнергии возобновляется. Специалисты восстановили подачу в Крым по энергомосту, сообщила компания "Россети".

К 17:00 свет был у половины потребителей, сказал "Крыминформу" и.о. гендиректора "Крымэнерго" Максим Лойко. В Севастополе восстановили энергоснабжение примерно в 16:30. Также пользователи соцсетей сообщают, что подача электричества возобновлена в Ялте. В городах Саки и Евпатория электричество все еще отключено, говорил ранее Би-би-си житель Крыма.

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Во время отключения связи у жителей Крыма работал мобильный интернет, также проходили звонки в другие регионы. А по крымским номерам местные жители не могли дозвониться, пишут пользователи соцсетей.

Перебои с мобильной связью у многих жителей Крыма сохраняются, сообщают они.

Прошлогодний сбой

Подобные проблемы с подачей электроэнергии были в Крыму в июле прошлого года. Тогда из-за аварии была полностью прекращена подача электроэнергии на полуостров. Все четыре линии энергомоста, связывающие полуостров с материком, тогда перестали работать.

В 2017 году без света остались Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак и Керчь.

Энергетический кризис в Крыму наблюдался и в 2015 году. На полуострове несколько раз полностью выключали электричество. Причиной называли подрыв линий электропередачи, ведущих в Крым из Украины. Активисты добивались, чтобы украинская сторона прекратила энергоснабжение аннексированного полуострова.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Западные страны и Киев считают его украинской территорией, Москва - российским регионом.