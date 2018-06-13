Аудитория "прямой линии" Путина упала до шестилетнего минимума

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Кардинальная смена формата "прямой линии" не помогла привлечь новых зрителей

Число россиян, посмотревших последнюю "прямую линию" с Владимиром Путиным, снижается третий год подряд. В этом году организаторы даже поменяли формат передачи, но зрительского интереса это не добавило.

Аудитория программы оказалась самой малочисленной за последние шесть лет, свидетельствуют данные компании Mediascope (бывшая TNS), которые есть в распоряжении Русской службы Би-би-си.

7 июня за программой, которую в прямом эфире показывали четыре федеральных канала, следили 5,7 млн человек. В 2017 году "линию" смотрели более 6,1 млн человек, а в апреле 2016 года - свыше 7,1 млн.

Своего пика рейтинги "прямой линии" достигли в 2015 году, когда ее посмотрели свыше 8,3 млн зрителей. С тех пор они неуклонно снижались.

Как следуют данные Mediascope, в этот раз рейтинг (число зрителей по отношению ко всей телеаудитории) и доля (число зрителей по отношению к тем, у кого включен телевизор в момент трансляции) тоже оказались хуже, чем в предыдущие годы. По итогам эфира они составили 8,3% и 50% соответственно. Для сравнения, в 2016 году рейтинг "прямой линии" составил 10,3%, а доля — 55,5%.

Чуть выше оказались показатели в Москве. Среди всех жителей столицы, у которых 7 июня работал телевизор, "прямую линию" посмотрели 54,1%. В общей сложности за программой следили 1,1 млн москвичей. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда трансляция собрала 1,4 млн телезрителей.

5,7 млн - это стандартное число для мероприятий государственного масштаба. Для сравнения, парад в честь Дня Победы в этом году посмотрели 14,8 млн человек при рейтинге в 21,3%. А вот инаугурация Путина 7 мая собрала 5,8 млн зрителей при рейтинге в 8,4%.

Смена формата не помогла

В этом году администрация президента полностью обновила формат общения Путина с россиянами. Впервые в студии в Гостином дворе не было приглашенных зрителей, которые задавали президенту вопросы между включениями из регионов. В этот раз президент был в студии лишь в сопровождении ведущих ВГТРК Андрея Кондрашова и Кирилла Клеймёнова. За стеклянной стеной действовал колл-центр, работу которого обеспечили волонтеры - их тоже периодически связывали с главой государства.

Главным новшеством программы стало участие федеральных чиновников — членов правительства и губернаторов. После вопросов их выводили на прямую связь и просили прокомментировать претензии граждан. Например, глава минэнерго Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак отчитывались за выросшие цены на бензин, а главы регионов комментировали жалобы на проблемы с больницами и школами.

Впрочем, вип-участники, которых обычно приглашают в студию, все равно смогли задать вопросы Путину — но уже в формате включений. Например, депутат Госдумы, футбольный тренер Валерий Газзаев общался с президентом с площадки перед стадионом Лужники, а писатели Сергей Шаргунов и Захар Прилепин прислали видеовопросы.

Новый формат "прямой линии" оказался неудачным с точки зрения повышения внимания к ежегодному общению президента с народом по телевидению. "Эта "линия" была скучнее предыдущих, - считает политолог Андрей Колядин. - Любопытнее, когда есть люди в зале и президент говорит с ними. Селекторное совещание интересно непосредственным участникам - тем, кто задает вопросы президенту, и тем, кого глава государства призывает ответу".

Впрочем, по мнению Колядина, о смене формата простые зрители до эфира не знали и "вряд ли аудиторию отсекло только тем фактом, что Путин в режиме планерки или селекторного совещания эту "линию" проводил".

"Сыграл эффект того, что это событие, повторяющееся раз за разом. Людям, далеким от политики, достаточно дайджеста "прямой линии", который показывают потом в новостях", - сказал Колядин. Сказалось и то, что накал вокруг политики, созданный президентскими выборами, утомил зрителей, и они решили, что продолжать интересоваться политической жизнью сегодня оснований нет, считает эксперт.

С Колядиным согласен и политолог Глеб Павловский. "Было просто скучно и не только искушенным знатокам. Как шоу это было слабо, исчез момент пусть театрализованного, но драматизма, который присутствовал раньше". "Драматизм", по мнению Павловского, давало именно живое общение Путина со страной. Вместо этого, отмечает политолог, было много искусственных форматов и "какая-то условная аудитория в студии": "И мне кажется, что этот стиль наших журналистов стал раздражать людей: все-таки не так пропагандистски разговаривает сам президент".

Павловский считает, что проблема и в самом Путине: он не дает ответы на реальные вопросы, а смотреть, как он пересылает решения министрам - значит быть участником селекторного совещания, что не так интересно. "Лидерство Путина утрачено. Эта "прямая линия" в свое время задумывалась как канал для коммуникации лидерства президента - само оно не подвергалось сомнению. Люди хотели видеть лидера, и Путин был самым интересным шоу тогда, интереснее сериалов. Сейчас сериалы любопытнее", - резюмирует Павловский.