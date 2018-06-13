Иванка Трамп процитировала "китайскую пословицу". В Китае такой не знают

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Дочь американского президента поделилась в соцсетях "китайской пословицей", которой на самом деле не существует. Американцы в "Твиттере" советуют Иванке тщательнее проверять цитаты в интернете.

"Те, кто говорит, что что-то сделать невозможно, не должны мешать тем, кто это делает", - китайская поговорка", - написала Иванка в "Твиттере".

Дочь президента запостила твит за несколько часов до того как ее отец, Дональд Трамп, встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

На самом деле оказалось, что такой китайской поговорки не существует, и пользователи американских и китайских соцсетей разразились ироничными комментариями.

"Для справки - это не китайская поговорка, а придуманный на Западе пример "таинственной восточной мудрости", - написал Майкл Ли, сотрудник НКО "Центр Брэннона".

В китайском аналоге "Твиттера" Weibo начали делиться похожими таинственными фразами, например "Не давай советов играющим в шахматы".

"Если не пробовали виноград, не говорите, что он кислый", - написал один из пользователей.

"Это из печенья с предсказанием?" - спросил его другой.

"Тот, кто твитит китайские поговорки, да не забудет сначала изучить тему", - написала журналист Мириам Элдер.

"Это вообще никаким местом не китайская поговорка" - китайская поговорка" - шутит пользователь с ником "злой азиат".

Пост Иванки во вторник и среду оставался закрепленным на самом верху ее "Твиттера".

Иванка Трамп неоднократно говорила об увлечении китайской культурой и Китаем. Она даже нашла няню, говорящую на китайском языке, чтобы обучить свою дочь.

Пропустить Twitter пост , автор: @maxsparber Those who make up quotes and just claim Chinese people said them should sit down. — Max Sparber (@maxsparber) 12 июня 2018 г.

"Тем, кто пишет случайные цитаты, а потом говорит, что их придумали китайцы, стоит не высовываться"

Пропустить Twitter пост , автор: @BillKristol Three minutes of googling suggests this is a fake Chinese Proverb. It seems in fact to be American from the turn of the 20th c.—which makes sense, since its spirit is can-do Americanism. But why are Trump WH aides giving our proverbs to China, increasing our proverb deficit? https://t.co/bqjbZhXlQr — Bill Kristol (@BillKristol) 11 июня 2018 г.

"Три минуты в "Гугле" показывают, что это фальшивая китайская поговорка. Кажется, на самом деле, она американская - из начала XX века. Это логично: она выдержана в духе американской энергичной действенности. Почему помощники Трампа в Белом доме отдают наши поговорки Китаю, увеличивая наш дефицит поговорок", - пишет редактор Weekly Standard Билл Кристол.

Иванка Трамп не впервые цитирует "китайские мудрости", не проверяя источников.

В 2013 году она написала в "Твиттере": "Найдите работу, которую любите, и вы не проработаете ни дня в своей жизни". Это изречение она приписала китайскому философу Конфуцию, хотя на самом деле он ничего подобного не говорил.

В июле прошлого года дочь президента неправильно приписала Альберту Эйнштейну цитату "если факты не соответствуют теории - поменяйте факты".

Пропустить Twitter пост , автор: @dan_smolnik Here is an actual Chinese proverb: “When the winds of change blow, some people build walls and others build windmills.” Storm's a' comin' — Dan Smolnik (@dan_smolnik) 12 июня 2018 г.

"Вот настоящая китайская поговорка - "Когда дует ветер перемен - одни строят стены, а другие - ветряные мельницы". Кажется, нас ждет шторм", - написал пользователь Dan_smolnik.

Ларри Херцберг, преподаватель китайского языка в Колледже Кельвина, в разговоре с "Нью-Йорк таймс", назвал твит Иванки Трамп "еще одним примером того, как американцы атрибутируют цитаты китайцам, часто именно Конфуцию, когда не знают, откуда пришла крылатая фраза".

"Крылатая фраза звучит более авторитетно, если сказать, что она пришла от древней китайской цивилизации", - добавляет он.

Сайт QuoteInvestigator.com указывает, что "китайскую поговорку" Иванки Трамп приписывают также ирландскому драматургу Джорджу Бернарду Шоу.

Американской комедийной актрисе с тайваньскими корнями Дженни Янг явно понравилась реакция интернета.

"Любая фраза выглядит солидно, если вокруг нее кавычки, а сказал ее случайный китаец", - китайская поговорка", - пишет она.

"Все, что я говорю- китайская поговорка".