Жаловавшегося на ФСБ подмосковного чиновника доставили на допрос

ВОРобьевские засланцы в 6 утра ворвались в мой дом, перепугав несовершеннолетних детей и жену. 40 человек в масках. Оцепили все прилегающие улицы.

