Жаловавшегося на ФСБ подмосковного чиновника доставили на допрос

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Правоохранительные органы доставили на допрос главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. В апреле он заявлял, что на него оказывает давление ФСБ, а власти Подмосковья хотят заставить его отказаться от участия в выборах.

Вооруженные люди в масках пришли в дом к Шестуну около 6:40 утра, сообщила в среду его пресс-секретарь Влада Русина. При обыске запретили присутствовать адвокату чиновника Павлу Беспалову. Защитник рассказал Русской службе Би-би-си, что несколько часов стоял у входа на участок.

"Мне просто преграждали путь каждый раз, когда вооруженные люди в масках входили или выходили из дома. Либо просто дверь закрывали у меня перед носом. [Во время обыска внутри дома] находились только Александр Вячеславович [Шестун] с женой и детьми и несколько сотрудников правоохранительных органов. Насколько я понял, руководит обыском Следственный комитет", - рассказывал адвокат днем в среду.

Беспалов затруднился ответить на вопрос, в связи с чем проводился обыск, поскольку не видел ни постановления о возбуждении уголовного дела, ни постановления о самом обыске. Однако, по его предположению, следователей могут интересовать земельные участки, которые "10 или 15 лет назад кому-то то ли в аренду передали, то ли с аукциона продали".

Шестун стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено в конце прошлой недели по статье о превышении должностных полномочий, сказал анонимный собеседник агентства Интерфакс. Поводом для возбуждения дела стали события, относящиеся к 2013 году, уточнил он.

Адвокат Беспалов сказал Интерфаксу, что Шестуна доставили в Следственный комитет России для допроса: "Он не задержан. Речь идет только о допросе. Я предполагаю, либо в качестве свидетеля, либо в качестве подозреваемого".

Депутат районного совета Николай Дижур ранее в среду говорил Би-би-си, что, по его мнению, власти добиваются, чтобы Шестун "добровольно сложил полномочия и не шел на выборы главы района".

Выборы главы Серпуховского района пройдут 6 сентября. Тогда же будут выбирать губернатора Московской области. Действующий глава региона Андрей Воробьев собирается принять в них участие.

Шестун намекнул на Воробьева, написав утром сообщение в "Инстаграме".

Обращался к Путину

Ранее Шестун, который не первый год выступает с жесткой критикой в адрес других властей, заявлял, что руководство Подмосковья якобы требует от него не переизбираться на пост главы района на новый срок. Он утверждал, что давление на него также оказывает областное управление ФСБ.

В начале апреля, как сообщали российские СМИ, в администрации Серпуховского района прошли обыски. Тогда сам Шестун рассказывал, что несколько сотрудников ФСБ изъяли документы, касающиеся выделения земли под жилищное строительство.

До обысков администрация Серпуховского района согласовала митинг против мусорного полигона "Лесная".

Шестун утверждал, что глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему "проблемы с областным ГУВД и ФСБ". "Я точно никому не угрожал", - говорил РБК Кузнецов.

Шестун записал также обращение к президенту России Владимиру Путину, заявив, что его принуждали уйти в отставку, угрожая возбуждением дела. В обращение чиновник включил аудиозапись своего разговора с неким человеком.

Голос на записи, по утверждению Шестуна, принадлежит руководителю одного из управлений ФСБ. Человек, чей голос звучит на записи, убеждает подать в отставку.

В интервью "Новой газете", которое Шестун дал в конце апреля, он рассказывал: "Я с самого начала говорил, что опубликую [запись] в случае смертельной опасности. Сейчас я ее ощущаю. На меня плотно наезжают ГУЭБиПК (главное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России - Би-би-си) и областное ФСБ. Обыски, выемки документов".

Тогда же, в конце апреля, сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ провели обыски у двух заместителей Шестуна, заявляли в его администрации.

Глава Серпуховского района уже много лет известен благодаря громким разоблачительным заявлениям. Весной 2011 года Шестун заявлял о возможной причастности сына генпрокурора Юрия Чайки к делу о подпольных казино. Следственный комитет России тогда сообщал, что Артем Чайка будет допрошен в рамках расследования уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье.