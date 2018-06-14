Россия с крупным счетом обыграла Саудовскую Аравию

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Сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

Русская служба Би-би-си вела онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский. Он отправил мяч в ворота саудовцев на 12-й минуте матча.

Второй гол на 43-й минуте забил полузащитник клуба "Вильярреал" Денис Черышев, заменивший получившего травму Алана Дзагоева.

Автором третьего гола на 71-й минуте стал Артем Дзюба, выступающий за тульский "Арсенал". Буквально минутой ранее он вышел на замену Федора Смолова.

На 90-й минуте матча Денис Черышев сделал дубль. В итоге он был признан лучшим игроком матча.

На последних секундах матча гол забил полузащитник московского ЦСКА Александр Головин.

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил травму и покинул поле на 23-й минуте матча. У него "предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра", говорится в сообщении российской сборной.

Возможно, Дзагоеву придется пропустить следующий матч. "Травма может быть неприятной, и он может выпасть из обоймы. Завтра будет медосмотр и посмотрим, что скажет наша медицина. Не хотелось бы терять игрока", - сказал тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Путин и принц

С трибуны за матчем наблюдал президент России Владимир Путин. Он также принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата. Рядом с Путиным сидел наследный принц Саудовской Аравии Мухамменд бен Салман.

После окончания матча Путин сначала пожал руку саудовскому гостю, а потом и обнял его, пишет Интерфакс.

До этого сборные России и Саудовской Аравии встречались лишь однажды - в товарищеском матче в 1993 году. Тогда игра завершилась со счетом 4:2 в пользу Саудовской Аравии.

Что дальше

Сборные России и Саудовской Аравии выступают в группе A вместе с командами Египта и Уругвая.

Свой следующий матч сборная России проведет против команды Египта. Он пройдет 19 июня в Петербурге.

Чемпионат мира по футболу проходит в России впервые. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах.