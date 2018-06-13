Правительство Грузии ушло в отставку после протестов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Георгий Квирикашвили находился на посту главы правительства Грузии с 2015 года

Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку на фоне массовых протестов, объяснив свой шаг разногласиями с лидером правящей партии Бидзиной Иванишвили.

"У нас были некоторые разногласия с лидером правящей партии, - сказал Квирикашвили. - Я думаю, настал момент, когда лидер партии должен получить возможность сформировать новый кабинет".

В Тбилиси с конца мая не утихают протесты и митинги с требованием справедливого расследования дел об убийстве подростков в конце прошлого года.

Протестующие, среди которых родственники убитых, правозащитники и различные оппозиционные партии требовали наказания виновных в убийстве и отставки премьер-министра.

Акции протеста уже привели к отставке генерального прокурора.

50-летний Квирикашвили, которого называли ставленником Иванишвили, занимал пост премьера с 2015 года. Отставка премьера согласно грузинской конституции означает отставку всего правительства.

Правящая партия в течение семи дней должна представить президенту страны состав нового правительства. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также в течение семи дней должен представить новый кабинет министров на утверждение парламента страны.

Расследование убийств подростков и недовольство

В декабре прошлого года в Тбилиси были убиты 16-летние школьники Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили.

Жестокое убийство в центре города вызвало большой резонанс в Грузии. С тех пор протесты не утихают.

Media playback is unsupported on your device В Грузии задержали оппозиционных политиков

На скамье подсудимых в качестве подозреваемых в убийстве оказались двое несовершеннолетних. Прокуратура обвиняла обоих в групповом убийстве Саралидзе, а одного из них - в убийстве Дадунашвили.

31 мая тбилисский городской суд признал одного из подозреваемых виновным в умышленном убийстве Дадунашвили.

Второму обвиняемому в этом деле суд переквалифицировал вину, признав его виновным не в убийстве, а в попытке умышленного убийства.

Оба были признаны невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе.

Объявление приговора вызвало волну возмущения в здании суда и негодование отца одного из убитых Зазы Саралидзе, который ранее обвинял прокуратуру в необъективном расследовании.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тысячи человек вышли 1 июня с протестом на парламентскую площадь в Тбилиси

В начале июня протесты продолжились, что вынудило главного прокурора Ираклия Шотадзе объявить об отставке.

Протестующие тем не менее не разошлись и двинулись шествием к зданию парламента в центре Тбилиси.

Квирикашвили попытался было прийти на акцию протеста у здания парламента, но протестующие начали бросать в него бутылки с криками "Уходи!".

Недовольство Иванишвили

Как утверждает телекомпания "Рустави 2", накануне во вторник экс-премьер и лидер правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили резко раскритиковал деятельность правительства и потребовал отставки премьера, но получил отказ.

Квирикашвили во время назначения в 2015 году называли человеком из окружения Иванишвили.

62-летний бизнесмен и самый богатый человек в Грузии Иванишвили в 2012-2013 годах возглавлял правительство Грузии, после чего объявил об уходе из политики. Многие эксперты говорили тогда, что экс-премьер продолжал и после ухода контролировать реальные рычаги власти в стране.

"Грузинская мечта" в 2012 году победила на парламентских выборах партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позднее партия Иванишвили победила и на выборах в 2016 году.

Весной этого года Иванишвили в политику вернулся и возглавил пост главы основанной им партии "Грузинская политика".