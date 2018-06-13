Быть ли Северной Македонии? Премьеры за, народ против

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники националистической партии VMRO-DPMNE выступают против любого переименования Македонии

Надежды на скорое разрешение давнего дипломатического конфликта рушатся на глазах: президент Македонии пригрозил не подписывать соглашение о переименовании балканской страны в Северную Македонию. Недовольны достигнутым компромиссом и в Греции.

Накануне во вторник премьеры Греции и Македонии договорились поставить точку в споре о названии, который 27 лет осложнял отношения между странами и препятствовал вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз.

Греки возражают против того, чтобы соседняя балканская страна называлась так же, как и греческая историческая область на севере Греции, на границе с Македонией, опасаясь возможных территориальных претензий.

Македония же настаивала на этом названии, которое она выбрала после распада бывшего государства Югославия.

Что будет дальше?

На следующий день после "исторического соглашения" греческая оппозиционная партия "Новая демократия" пригрозила внести в парламент вотум недоверия премьер-министру Алексису Ципрасу.

Президент Македонии Георге Иванов назвал договор антиконституционным, заявив в обращении к нации, что подписывать его не собирается.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Памятник древнему воину (считается, что это македонский царь Филип II) призван напомнить жителям Скопье об античном прошлом Македонии

В знак протеста Иванов покинул посвященную соглашению встречу с премьер-министром и главой МИДа Македонии. Заседание длилось всего три минуты.

"Президент Иванов прервал встречу и покинул ее, отказавшись обсуждать преимущества этого исторического соглашения о будущем Македонии", - говорится в заявлении правительства.

"Моя позиция окончательна и я не поддамся никаким угрозам и давлению. Я не поддержу и не подпишу соглашение, наносящее такой ущерб", - заявил журналистам Георге Иванов.

Согласно конституции страны, президент Македонии имеет право вето при принятии подобных законов, которые после одобрения президента должны быть утверждены парламентом.

Премьер Македонии говорил ранее, что вопрос о переименовании будет вынесен на голосование на референдум.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В феврале в Греции прошли массовые протесты с требованиями защитить название "Македония"

Демократическая партия за македонское национальное единство (VMRO-DPMNE) поддержала решение президента, назвав сделку с Грецией "полным поражением македонской дипломатии во всех возможных смыслах".

По другую сторону границы соглашение также не вызвало энтузиазма.

Греческая консервативная оппозиция назвала соглашение "национальным отступлением".

В минувшую среду по всей Греции прошли митинги, на которых выступавшие призывали власти не идти ни на какой компромисс по поводу оспариваемого имени, указывая, что "Македония" одна и только греческая.