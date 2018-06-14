Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Майк Помпео (справа) назвал отношения США, Японии и Южной Кореи нерушимыми

Экономические санкции не будут сняты с Северной Кореи до тех пор, пока она не продемонстрирует "полную, подтвержденную и необратимую денуклеаризацию", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы полагаем, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын понимает срочность [процесса денуклеаризации]", - заявил Помпео на пресс-концеренции в Сеуле.

Госсекретарь также отметил, что в процессе денуклеаризации Северной Кореи ключевую роль играет сотрудничество США с Южной Кореей и Японией.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Главной темой саммита было ядерное разоружение КНДР.

Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием.

После переговоров Трамп заявил, что санкции в отношении КНДР останутся в силе до тех пор, пока "ядерное оружие перестанет быть фактором", однако не уточнил, что именно он имел в виду.

Помпео отправился с визитом в Сеул, чтобы рассказать об итогах саммита региональным союзникам США, а также сообщить о неожиданном решении Трампа отменить регулярные совместные учения США и Южной Кореи.

По словам госсекретаря, встреча двух лидеров стала "поворотным пунктом" в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Майк Помпео отправился в Сеул из Сингапура, чтобы проинформировать союзников об итогах встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва отметила, что отношения Вашингтона и Сеула сегодня "прочны как никогда".

Министр иностранных дел Японии Таро Кано назвал саммит в Сингапуре "началом сложного и важного процесса", отметив, что Вашингтон, Токио и Сеул продолжат "предпринимать совместные усилия" для решения северокорейского вопроса.

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

США хотят, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия и начала процесс передачи боеголовок третьей стороне.

Подготовка к первой в истории встрече лидеров США и КНДР была долгой и сложной. Еще несколько месяцев назад Трамп и Ким обменивались взаимными оскорблениями и грозили друг другу ядерной войной.

Однако после завершения встречи в Сингапуре Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет", а также подчеркнул, что видит "огромный потенциал" у Северной Кореи.