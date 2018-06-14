Умер Станислав Говорухин

Советский и российский кинорежиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин умер на 83-м году жизни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", - сказал Володин.

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