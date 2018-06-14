Шведский суд временно запретил "Нафтогазу" требовать ареста активов "Газпрома"

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Российская компания "Газпром" заявила, что добилась приостановки действия решения Стокгольмского арбитража, вынесенного по итогам тяжбы с украинским "Нафтогазом". По данным российской компании, это означает, что у "Нафтогаза" больше нет оснований добиваться ареста активов "Газпрома" за рубежом.

Речь идет о принудительном взыскании с "Газпрома" 2,56 млрд долларов, которые украинская газовая компания отсудила в Стокгольмском арбитраже 28 февраля этого года. В рамках исполнения этого решения "Нафтогаз" добивался арестов активов "Газпрома" в европейских странах, в том числе в Нидерландах.

В сообщении "Газпрома", которое цитирует агентство Интерфакс, Апелляционный суд шведского округа Свеа удовлетворил ходатайство российской компании и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз" подтвердил, что суд принял такое решение, но заявил, что надеется на его отмену. "Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении [решения]", - цитирует Интерфакс сообщение компании.

Спор "Газпрома" с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже завершился в феврале 2018 года. По итогам тяжбы суд снизил обязательства украинской компании по закупкам российского газа в десять раз. Также арбитраж постановил, что после взаимозачета встречных требований "Газпром" должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.

В конце мая "Нафтогаз" сообщил, что компания начала взыскивать эти деньги с "Газпрома" с помощью ареста европейских активов российской компании в Швейцарии, Британии и Нидерландах.

В Швейцарии зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG - операторы проектов "Северный поток" и "Северный поток 2". Пресс-служба Nord Stream 2 AG сообщила тогда, что 29 мая компания получила ордера о наложении обеспечительных мер в рамках процедуры взыскания с "Газпрома" средств по решению Стокгольмского арбитража.

5 июня "Нафтогаз" сообщил, что суд в Нидерландах удовлетворил запрос украинской компании об аресте активов "Газпрома". В Амстердаме располагается офис Gazprom International - структуры "Газпрома", которая занимается международными проектами российского концерна. Также в Нидерландах находится компания Gazprom Energy.

Из-за риска ареста активов по требованиям "Нафтогаза" российский концерн отменил размещение евробондов, намеченное на середину июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на анонимный источник.