Топ-менеджера "Интер РАО" заподозрили в шпионаже. Что об этом известно?

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В Москве по обвинению в шпионаже арестована Карина Цуркан. По данным газеты "Коммерсант", речь идет о члене правления "Интер РАО" - компании, которая полностью контролирует экспорт и импорт российской электроэнергии. Эту информацию подтверждают источники информагентств ТАСС и Интерфакс, однако официально ее никто не комментирует.

Что известно о задержанной?

На сайте компании есть полная тезка подозреваемой - Цуркан Карина Валерьевна. Источник газеты "Ведомости" в правоохранительных органах в ответ на просьбу подтвердить, что это один и тот же человек, ответил, что "таких совпадений не бывает.

В "Интер РАО" Карина Цуркан отвечает за бизнес в Молдавии, а именно - за Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии оттуда в Кишинев. Русской службе Би-би-си в пресс-службе сообщили, что "член правления ПАО "Интер РАО" Карина Цуркан находится в отпуске", и от дальнейших комментариев отказались.

Во вторник, 19 июня, Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Цуркан на два месяца - до 13 августа. По обвинению в шпионаже ей грозит до 20 лет заключения. На дело, по которому проходит Цуркан, наложен гриф "секретно", добавили в пресс-службе суда.

Цуркан, как утверждает "Коммерсант", вменяют сотрудничество с румынскими бизнесменами, якобы связанными со спецслужбами Румынии. При этом никакой подробной информации о сути этого сотрудничества нет, так как дело засекречено.

Правообладатель иллюстрации Inter RAO

В пятницу, 15 июня, Цуркан доставили в следственное управление ФСБ, где предъявили обвинение в шпионаже. Агентство Интерфакс утверждает со ссылкой на анонимный источник, что следствие ищет возможных сообщников подозреваемой и планирует допросить сотрудников "Интер РАО".

Кто еще фигурирует в деле?

По данным российских СМИ, обыски прошли не только в доме топ-менеджера компании и ее рабочем кабинете, но и у некоторых высокопоставленных сотрудников российского министерства энергетики.

Один из таких сотрудников, пишет "Коммерсант", якобы проходит по делу о шпионаже свидетелем. "Встречаясь с госпожой Цуркан, и будучи не осведомленным о ее связях с румынской разведкой, он тем не менее мог ей сообщить сведения, представляющие интерес для спецслужбы", - пишет "Коммерсант".

Интерфакс со ссылкой на три источника в энергетическом секторе пишет, что этим свидетелем может быть один из заместителей министра энергетики России и что у него дома уже провели следственные действия. По данным "Коммерсанта", хотя чиновника и не подозревают в госизмене, он уже подал заявление об увольнении.

В министерстве энергетики Русской службе Би-би-си сообщили, что не располагают информацией о ходе проведения расследования по указанному вопросу, поскольку "это относится к компетенции правоохранительных органов".

Кто такая Карина Цуркан?

Судя по официальной биографии на сайте "Интер РАО", Карине Цуркан 44 года. Она родилась в 1974 году. В 1999 году окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности "Экономическое право". В 2004-м получила степень магистра делового администрирования в Испанском консорциуме университетов IUP.

В компаниях группы "Интер РАО" Цуркан работает с 2005 года, следует из годового отчета компании за 2015 год.В 2010 году она возглавила девизион "Молдова, Украина, Румыния", затем - дивизион "Европа". С 2012 года стала членом правления.

У нее есть благодарность российского министерства энергетики и почетная грамота от этого же министерства. По данным "Интер РАО", Цуркан является акционером компании, размер ее пакета - 0,0354%.

Что такое "Интер РАО"?

Компания "Интер РАО" была создана в 1997 году как дочка РАО "ЕЭС России", отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. Сейчас крупнейший акционер компании "Интер РАО ЕЭС" - государственный "Роснефтегаз" (27,63%).

Председатель правления "Интер РАО" - Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука - бизнесмена из ближнего круга президента России Владимира Путина.

Это единственный в России оператор экспорта-импорта российской энергии. География поставок, по собственным данным, включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию. Кроме того, компания управляет энергосбытовыми компаниями в 12 регионах России.