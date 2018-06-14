Роскошный столовый сервиз Макронов возмутил французов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Роспись на фарфоре была выбрана Брижитт Макрон

Многие французы открыто выражают свое возмущение по поводу того, что президент страны Эммануэль Макрон и его жена Брижитт купили для официальных ужинов и банкетов в Елисейском дворце чрезвычайно дорогой столовый сервиз - несмотря на то что администрация президента регулярно жалуется на размеры государственных расходов на социальную помощь.

Сервиз, состоящий из 1200 предметов, был выбран лично первой леди Брижитт Макрон и обошелся - по официальной версии Елисейского дворца - в 50 тысяч евро.

Впрочем, французский сатирический журнал Le Canard Enchaîné отмечает, что истинная цена сервиза почти в 10 раз больше и приближается к 500 тысячам евро.

Одновременно с этим в интернете появилась видеозапись, на которой Макрон жалуется, что на социальные программы уходит "немерено бабла" ("un pognon de dingue").

Видеозапись опубликовала в "Твиттере" пресс-секретарь президента - и та сразу же разошлась по соцсетям: многие обвиняют Макрона в том, что он с презрением относится к бедным.

Французский президент не в первый раз попадает под огонь критики за свой стиль жизни, который многие находят слишком роскошным, привилегированным и чрезмерно далеким от народа.

Почему Макроны решили поменять дворцовый сервиз?

Некоторые тарелки, супницы и прочие столовые предметы были приобретены во время президентства Жака Ширака, более 10 лет назад, а кое-что из нынешнего сервиза появилось в Елисейском дворце еще при Рене Коти, в 1950-е годы.

Представители дворца подчеркивают, что сервиз следовало заменить, так как он стареет, а кроме того, в нем уже начинает ощущаться нехватка некоторых предметов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гость в Елисейском дворце изучает севрский сервиз

Пришлось обратиться к Севрской фарфоровой мануфактуре, которая поставляет Елисейскому дворцу посуду с 1848 года. Дизайн, разработанный Эваристом Рише, так и называется - "елисейский синий": на тарелках изображен набросок самого президентского дворца.

Елисейский дворец заявляет, что деньги на производство самих предметов - 900 больших и 300 маленьких тарелок - были выделены из бюджета мануфактуры. Дворец же заплатил 50 тысяч евро за работу художников.

Однако журналисты Le Canard enchaîné подсчитали, что ручная работа над каждым из 1200 предметов сервиза стоит не менее 400 евро, то есть сервиз должен быть почти в 10 дороже, чем было заявлено официально.

Другие, правда, считают, что каждый предмет стоил ближе к 200 евро, а кроме того, отмечают, что 60% бюджета Севрской мануфактуры поступает из министерства культуры (на общую сумму в 3,6 млн евро в год).

Глава мануфактуры уже заявил, что, во-первых, общая стоимость сервиза еще не подсчитана, а во-вторых, счет дворцу выставлен не будет.

"Немерено бабла"

Аналитики отмечают, что о новом сервизе стало известно в довольно неблагоприятного для Эммануэля Макрона время: совсем незадолго до этого в соцсетях активно разошлась видеозапись президента, где он говорит о деньгах, употребляя непривычно разговорную лексику.

На видео, которое распространила его пресс-представительница Сибет Ндиайе, президент говорит: "Посмотрите на наши программы соцподдержки. Мы вкладываем немерено бабла в социальные программы - а люди по-прежнему живут в бедности. Они не могут из нее вырваться. Люди, рождающиеся в бедности, остаются бедными. Мы должны придумать, как помочь этим людям вырваться".

Пропустить Twitter пост , автор: @SibNdiaye Le Président ? Toujours exigeant. Pas encore satisfait du discours qu’il prononcera demain au congrès de la Mutualité, il nous précise donc le brief ! Au boulot ! pic.twitter.com/2mjy1JmOVv — Sibeth Ndiaye (@SibNdiaye) 12 июня 2018 г.

"Президент? Как всегда, требователен. Он все ещё недоволен своей речью, которую должен произнести завтра. За работу!" - пишет в "Твиттере" Сибет Ндиайе.

На следующий день Макрон выступил в Монпелье, где призвал провести коренные реформы программ социальной помощи, так как существующая система, по его словам, недостаточно гуманна: все больше денег выплачивается людям, у которых есть работа, за что в обществе на них смотрят все более косо.

Но в "Твиттере" все провели параллели между словами президента о бедных и его решением купить новый дорогой сервиз.

"Вы решили потратить немерено бабла на посуду - и люди недовольны", - написал один из пользователей.

Комментаторы также вспоминают, что в прошлом году Макрон назвал лентяями противников его проекта реформы трудового законодательства.