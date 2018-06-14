Суд арестовал подмосковного чиновника, жаловавшегося на угрозы ФСБ

Правообладатель иллюстрации АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА

Суд арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Ему предъявили обвинение по уголовной статье о превышении должностных полномочий. Сам чиновник заявлял, что ему угрожают ФСБ и власти Подмосковья, чтобы заставить не участвовать в выборах.

Судья Басманного суда Юлия Сафина удовлетворила ходатайство следствия и до 13 августа арестовала Шестунова, который был задержан накануне и доставлен на допрос в Следственный комитет России (СКР). Защита пообещала обжаловать решение.

"Фальш, фуфло все"

Перед заседанием суда Шестун успел ответить на вопрос журналистов, признает ли он вину. "Нет, не признаю. Фальш, фуфло все, - выкрикнул чиновник, пока его вели по коридору судебные приставы. - Дорогие друзья и коллеги, это все полная заказуха, месть за Воробьева, за Ткачева, за Ярина".

Андрей Воробьев - губернатор Московской области, Андрей Ярин - начальник управления администрации президента России по внутренней политике, Иван Ткачев - начальник управления "К" ФСБ России.

На заседании следователь заявил, что в материалах достаточно доказательств, подтверждающих вину Шестуна и что его нельзя оставлять на свободе, поскольку глава Серпуховского района располагает финансовыми средствами и связями, которые может использовать для оказания давления на еще не допрошенных свидетелей.

Сам Шестун сказал суду, что губернатор Воробьев, кремлевский чиновник Ярин и Ткачев из ФСБ якобы угрожали ему: "Если пойдешь на выборы - посадим, если будешь митинги проводить против мусорного полигона - посадим". Само уголовное дело о земельных участках он охарактеризовал так: "Следственный комитет достал старый кафтан из старого сундука".

"Я никогда не сбегал никуда заграницу. Моя позиция - отстаивать интересы жителей Серпуховского района. Все что принесли сюда сегодня [следователи] - труха", - сказал Шестун.

Он также напомнил, что у него на иждивении есть несовершеннолетние дети, которые "сидят у него на шее". Ни детей, ни жену в суд не пустили - они приехали после шести вечера, когда заседание уже началось.

Один из адвокатов чиновника Алексей Бинецкий, в свою очередь, заявил в суде, что система Федеральной службы исполнения наказаний "не может обеспечить безопасность людей, находящихся в конфликте с власть имущими". По его словам, Шестун может стать "очередным Магнитским".

В чем обвиняют Шестуна

Дело, обвиняемым по которому стал Шестун, Следственный комитет России (СКР) расследует по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Дело было возбуждено на этой неделе. Шестуну грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с 2008-й по 2014 годы по распоряжению главы Серпуховского района в аренду, а затем в собственность была передана земля стоимостью в несколько десятков миллионов рублей.

Речь идет о четырех участках общей площадью 10 гектаров. Ущерб для государства от передачи этих участков следствие оценило в 62 млн рублей.

Землю Шестун, как считают следователи, сдал в аренду под строительство торгового центра по льготным расценкам, поскольку речь шла о возведении социально значимого объекта. Затем, как писала газета "Коммерсант", ООО "Центр" выкупило ее у властей за 600 тысяч рублей, но вместо торгового центра там начали строить коттеджный поселок.

Следствие обвиняет Шестуна в том, что он знал о сделке и одобрил ее. Глава района отрицает свою причастность к операциям с этой землей - по его версии, он был в отпуске, когда участок переоформляли. Подпись на документе, по словам Шестуна, не его.

"Нет ни одного подтверждения в материалах, что Шестун действовал в интересах ООО "Центр", - сказал в суде адвокат Павел Беспалов. - В материалах следствия говорится, что Шестун предоставил под строительство торгового центра, но это же не лично Шестун распорядился землями Серпуховского района, это решила администрация района".

Адвокат также сказал в суде, что администрация района сама обратилась в арбитражный суд с просьбой оценить законность своего же решения о передаче земли ООО "Центр", но суд, по его словам, отказался признать сдачу участков в аренду незаконной.

Обыски у Шестуна

Накануне дома у Шестуна прошел обыск. Около семи утра к нему приехали вооруженные люди в масках. Его супруга говорила, что к Шестуну не пустили адвоката и врачей "скорой помощи" - их вызвали из-за того, что у чиновника поднялось давление.

Весь вечер среды и половину следующего дня Шестун провел на допросе в СКР.

Ранее Шестун утверждал, что администрация Московской области во главе с Михаилом Кузнецовым, а также лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев требуют от него не переизбираться на пост главы района в этом году.

В апреле глава Серпуховского района опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него, а также выложил аудиозаписи разговора - по его утверждению, с начальником управления президента по внутренней политике Яриным.

Ярин, а также глава управления "К" ФСБ Ткачев, по версии Шестуна, убеждали его уйти в отставку, угрожая уголовным преследованием. Власти Подмосковья отрицали, что требовали этого от Шестуна.

Весной областная дума приняла решение о прямых выборах главы Серпуховского района, который до сих пор избирался депутатами райсовета и конкурсной комиссией. Шестун заявлял, что власти Подмосковья добиваются, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в сентябре этого года.

Давление, на которое жаловался Шестун, он также связывал со своей критикой в адрес губернатора и митингами против мусорного полигона "Лесная", которые согласовывала его администрация.

Шестун много лет известен благодаря громким разоблачительным заявлениям. Весной 2011 года он заявил о возможной причастности сына генпрокурора Юрия Чайки к делу о подпольных казино. Следственный комитет России тогда сообщал, что Артем Чайка будет допрошен в рамках расследования уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье.