Неприметный министр стал кандидатом в премьеры Грузии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Еще недавно более половины населения Грузии и не слышало о Мамуке Бахтадзе

Через день после ухода с должности главы правительства Георгия Квирикашвили правящая партия "Грузинская мечта" представила кандидата в премьеры страны. Им стал 36-летний и.о. министра финансов и бывший гендиректор "Грузинских железных дорог" Мамука Бахтадзе.

Партия поддержала кандидатуру Бахтадзе единогласно, заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Однако многие считают выбор на пост главы правительства кандидатуры 36-летнего министра, имеющего лишь небольшой опыт в политике - это личное решение председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

62-летний бизнесмен и самый богатый человек в Грузии Бидзина Иванишвили в 2012-2013 годах возглавлял правительство страны, после чего объявил об уходе из политики. Но многие эксперты говорили тогда, что экс-премьер продолжал и после ухода контролировать реальные рычаги власти в стране.

Если новый кабинет министров будет утвержден парламентом, Мамука Бахтадзе сменит на должности премьера Георгия Квирикашвили, ушедшего накануне в отставку.

Как объяснил Квирикашвили, одной из причин стали расхождения с правящей командой и Бидзиной Иванишвили.

Отставка премьера по конституции Грузии означает уход в отставку всего правительства. Кандидата в новые премьеры выдвигает политическая сила, получившая наилучшие результаты на выборах. В этом случае это правящая партия "Грузинская мечта".

Новому правительству нужно получить поддержку как минимум 76 из 150 депутатов, то есть более половины голосов.

У правящей партии большинство в парламенте, поэтому Бахтадзе и новый кабинет министров, как ожидается, получат необходимую поддержку законодателей.

Малоизвестный министр

Доктор технических наук Бахтадзе занимал должность министра финансов Грузии с ноября прошлого года.

До этого более четырех лет он был гендиректором "Грузинских железных дорог", а с 2010 по 2012 годы был гендиректором Международной энергетической корпорации.

Правообладатель иллюстрации TASS/Казаков Александр Image caption Многие в Грузии уверены, что Мамука Бахтадзе - ставленник миллиардера Бидзины Иванишвили (на снимке)

Представители правящей партии отмечают, что будущий премьер должен иметь опыт и видение решения экономических проблем, и в этом плане Бахтадзе является одной из подходящих кандидатур и уже отличился инициативами в ранге министра финансов.

"Именно ему принадлежали инициативы, которые облегчают каждодневную жизнь нашим самым уязвимым слоям населения. Это налоговые реформы, которые он представил, и инициативы, связанные с мелким бизнесом", - отметил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Сам Бахтадзе после объявления его кандидатом в премьеры заявил, что видение, которое он представит в парламенте в ближайшем будущем, основано на нескольких принципах. В первую очередь - реализация исторического выбора грузинского народа и полноценная интеграция Грузии в евроатлантическое пространство.

Бахтадзе обещает также осуществление инновационных реформ, дальнейшее укрепление демократических институтов и называет приоритетами будущего правительства инвестиции и реформирование сферы образования. Он также отметил, что Грузии нужны небольшие, но гибкие и эффективные правительственные ведомства.

"Человек был, есть, и будет главной ценностью партии "Грузинская мечта". Соответственно, каждая инициатива или усилие, которые мы осуществим, будут ориентированы на человека и на его поддержку",- заявил он.

Маскарад должен завершиться

Довольно жесткую оценку происходящему дал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Я думаю, этот период маскарада, когда непонятно нашему обществу и нашим зарубежным партнерам, по какому принципу выбираются премьер-министры, должен завершится", - заявил Маргвелашвили.

Он считает, что премьером страны должен стать Иванишвили.

"Если мы говорим о европейском выборе и формировании европейского государства, там премьер-министры - лидеры правящей партии. Соответственно, Бидзина Иванишвили как лидер правящей партии должен стать премьер-министром, если мы говорим об ответственной политике и формировании понятного обществу государственного процесса", - заявил президент.

Скептически к предстоящей смене правительства и кандидату в премьер-министры относятся и в оппозиции.

Ее представители утверждают, что Бахтадзе стал кандидатом в премьер-министры только из-за симпатий к нему Бидзины Иванишвили, которого оппозиционеры часто обвиняют в единоличном неформальном управлении страной.

Критики властей отмечают, что Бахтадзе многим в Грузии был вообще неизвестен, несмотря на то, что занимал кресло министра.

"Его, согласно последним опросам, не знает половина населения, и у него, конечно, нет никакого политического веса", - заявил в интервью телекомпании "Имеди" депутат оппозиционной фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария.

По данным опроса Международного Республиканского Института (IRI), проведенного в апреле этого года, лишь 9% опрошенных оценивают Бахтадзе положительно, 22% - отрицательно, а 55% и вовсе о нем не слышали.

Но слухи о том, что Бахтадзе займет пост премьера, появлялись и раньше, в том числе и в 2013 году, когда стало известно, что Иванишвили намерен покинуть пост главы правительства.

В грузинских СМИ также нередко появлялась информация о том, что Бахтадзе - близкий друг старшего сына Иванишвили.

Сам Бахтадзе это отрицал. По его словам, он не знаком с сыновьями Бидзины Иванишвили.