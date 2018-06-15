Банк России ответил на повышение НДС и цен на бензин - заморозил ставку

Image caption Акция протеста против повышения цен на бензин

Центральный банк России решил не снижать ключевую ставку после того, как накануне правительство одобрило повышение НДС. Еще одна причина: рост цен на бензин в России. ЦБ не исключает ускорения инфляции.

"Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году, - говорится в сообщении центробанка. - Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5-4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года".

По оценке ЦБ, повышение НДС до 20% приведет к ускорению инфляции на 1 процентный пункт.

Фактически из заявления ЦБ следует, что риски ускорения инфляции выросли. И теперь регулятор будет осторожнее снижать ставки.

А от их уровня зависит стоимость кредитов и ипотеки, а также они оказывают влияние на курсы валюты и темпы роста экономики. Но если бы ЦБ снизил ставку, то она перестала бы влиять на инфляцию и оказалась бы в нейтральном диапазоне 6-7%.

Перед этим заседанием совета директоров ЦБ мнения аналитиков по поводу того, ждать ли от ЦБ снижения ставки или сохранения ее на прежнем уровне, разделились. Например, из 31 аналитика, опрошенного агентством Блумберг, 17 ожидают сохранения ставки, а 14 - ее снижения.

Замешательство аналитиков можно понять. ЦБ уже больше года постепенно снижает ставки, а в апреле регулятор впервые с июля 2017 года взял паузу на фоне санкций, нервозности на рынке и ослабления рубля.

С тех пор ситуация стабилизировалась, но перед регулятором встала новая проблема - резкий рост цен на бензин. По данным Яндекса, для которого расчеты делает НМЦ АКОНИТ, цены на бензин с конца марта по 13 июня в среднем в России выросли на 11,5%.

Представляет ли бензин риск для инфляции

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что рост цен на бензин вызывает беспокойство у ЦБ, а годовой уровень инфляции может быть выше из-за повышения цен на топливо на 0,2-0,4 п.п. Набиуллина также беспокоится, что из-за роста цен на бензин перестали снижаться инфляционные ожидания населения. Но пока это не создает рисков того, что инфляция окажется выше цели в 4% в этом году, добавила она.

Рост цен уже вызвал недовольство в ряде регионов. Акции протеста начались примерно с середины мая и до сих не стихают.

Президент Владимир Путин во время "прямой линии" заверил, что правительство приняло все необходимые меры, чтобы снизить рост цен. Среди этих мер - снижение акцизов на бензин и дизельное топливо. Набиуллина в интервью агентству Рейтер заявила, что такой шаг должен был привести к снижению цен на бензин, но скорее всего этого не произойдет. "В розничной торговле нефтепродуктами сейчас достаточно низкая маржа и, вероятно, снижение акцизов приведет к восстановлению маржи у розничных продавцов нефтепродуктов", - сказала она.

Другие факторы, которые ЦБ берет в расчет

"Сильный перевес аргументов против снижения", - пишут аналитики Райффазенбанка. Они считают, что у ЦБ есть две причины сохранить ставку. Это два шока, которые могут привести к ускорению инфляции - рост цен на бензин и ослабление рубля в апреле. В банке полагают, что это увеличит инфляцию на 0,4-0,6 п.п. до 3,5-3,7% в годовом выражении в конце года.

В Райффазенбанке также полагают, что на решение ЦБ может повлиять повышение НДС, о котором накануне объявило правительство.

В "ЛокоИнвесте" также прогнозировали, что ЦБ не будет снижать ставку. Согласно отчету, который готовит главный экономист банка Кирилл Тремасов, снижение ставки сейчас - это "крайне рискованный шаг". Он объясняет это оттоком капиталов с развивающихся рынков, что снижает спрос со стороны иностранцев на российские активы, в том числе ОФЗ. "Если в этих условиях еще и снизить ставку, то реакция может быть непредсказуемой", - пишет экономист.

"Мы признаем, что решение (по ставке - Би-би-си) будет непростым", - говорится в отчете Сбербанка КИБ, который прогнозировал снижение ставки до 7%. Их прогноз строится на низком уровне инфляции, которая продолжит "идти вниз" после того, как рост цен на бензин закончится. В Сбербанке ожидают, что по итогам года инфляция составит 3,2%.

Но, согласно отчету, есть и другие факторы, которые ЦБ берет в расчет при принятии решения. Например, соглашение ОПЕК+. В конце 2016 года крупнейшие страны-экспортеры нефти, входящие в ОПЕК и страны, не включенные в картель, приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Это соглашение привело к росту цен на нефть.

Но в мае этого года глава минэнерго России Александр Новак заявил, что страны, заключившие соглашение ОПЕК+, могут постепенно начать наращивать добычу. Халед аль-Фалех, министр энергетики Саудовской Аравии - крупнейшего в мире экспортера нефти, - заявил, что ОПЕК и ее союзники договорятся о постепенном наращивании добычи на следующем заседании, передает РБК. Заседание пройдет в Вене на следующей неделе.

Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в четверг о повышении налога на добавленную стоимость (НДС). Бремя этого налога обычно ведет к росту цен и ложится на конечного потребителя.

Первый вице-премьер Антон Силуанов объяснил, что повышение НДС приведет к росту цен, но эффект будет не более 1,5 п.п. Эффект будет заметен в 2019 году, уверен чиновник. По его словам, если по итогам этого года инфляция будет около 3%, то в 2019 году она может превысить 4%.