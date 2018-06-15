Беккер стал африканским дипломатом. Простят ли ему теперь долги?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В апреле Беккер был включен в Международный зал теннисной славы

Прославленный теннисист Борис Беккер, объявивший себя банкротом в прошлом году, заявил, что статус дипломата Центральноафриканской республики дает ему иммунитет от любых судебных исков. Беккер должен денег британскому коммерческому банку Arbuthnot Latham.

Беккер был объявлен банкротом в прошлом году, но сейчас в Высоком суде Лондона решается вопрос о том, чтобы реализовать еще часть активов Беккера и оплатить долг.

Однако адвокаты теннисиста заявили, что как дипломат он не может быть участником судебного разбирательства. Это линия защиты, которую будут использовать его адвокаты. Соответствующие документы уже направлены в Высокий суд, заявил его адвокат.

В апреле Беккер стал атташе Центральноафриканской республики по культуре и спорту в ЕС.

Пропустить Twitter пост , автор: @TheBorisBecker Diplomatic honours for me ! I have been appointed by the Central African Republic 🇨🇫 as its Attache’ for Sports/Humanitarian/Cultural Affairs in the European Union 🇪🇺 — Boris Becker (@TheBorisBecker) 27 апреля 2018 г.

"Это значит, что он не может быть стороной в судебном разбирательстве ни в одной стране, пока остается признанным дипломатом", - говорится в заявлении адвокатов Беккера.

Сам Беккер заявил, что суд над ним "неоправдан и несправедлив", а банкротство в прошлом году причинило ему "большой ущерб".

Дипломатический иммунитет нужен теннисисту, чтобы "положить конец этому фарсу" и "прекратить подачки людям в костюмах".

"Я невероятно горжусь своим назначением атташе Центральноафриканской республики [...] Спорт очень важен для Африки и быстро становится универсальным языком", - добавил теннисист.

Центральноафриканская республика

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Продолжительность жизни - 48 лет у мужчин и 51 год у женщин

49-летний теннисист был объявлен банкротом в 2017 году, после слушаний по иску коммерческого банка Arbuthnot Latham из лондонского Сити.

На слушаниях стало известно, что бывший спортсмен взял у банка в долг "существенную сумму" (сколько именно - не уточняется) и не вернул ее в срок - к октябрю 2015 года. Адвокаты Беккера тогда просили дать клиенту отсрочку.

Сам теннисист тогда заявил, что готов выплатить всю сумму кредита через месяц. Однако судья Кристин Деррет согласилась с позицией истцов и сказала, что Беккер, игнорируя задолженность, ведет себя как человек, "зарывший голову в песок".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Беккер выиграл свой первый Уимблдонский турнир в 17 лет

Борис Беккер, бывший первый номер мирового теннисного рейтинга, приобрел всемирную известность в 1985 году, выиграв в 17 лет Уимблдонский турнир, на котором он даже не был посеян.

За свою 15-летнюю карьеру Беккер выиграл 64 турнира мирового тура ATP, в том числе три Уимблдона, два Открытых чемпионата Австралии и Открытый чемпионат США.

В составе команды Германии он дважды выиграл Кубок Дэвиса, а также завоевал олимпийское золото в мужском парном разряде.

Завершив теннисную карьеру, Беккер стал комментатором на Би-би-си.

В начале года Беккер попытался продать свои трофеи Большого шлема - у теннисиста их было шесть, - чтобы расплатиться по долгам, однако выяснилось, что пять трофеев Беккер потерял.

Он обратился к общественности с просьбой помочь их найти.