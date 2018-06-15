Беккер стал африканским дипломатом. Простят ли ему теперь долги?
Прославленный теннисист Борис Беккер, объявивший себя банкротом в прошлом году, заявил, что статус дипломата Центральноафриканской республики дает ему иммунитет от любых судебных исков. Беккер должен денег британскому коммерческому банку Arbuthnot Latham.
Беккер был объявлен банкротом в прошлом году, но сейчас в Высоком суде Лондона решается вопрос о том, чтобы реализовать еще часть активов Беккера и оплатить долг.
Однако адвокаты теннисиста заявили, что как дипломат он не может быть участником судебного разбирательства. Это линия защиты, которую будут использовать его адвокаты. Соответствующие документы уже направлены в Высокий суд, заявил его адвокат.
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В апреле Беккер стал атташе Центральноафриканской республики по культуре и спорту в ЕС.
"Это значит, что он не может быть стороной в судебном разбирательстве ни в одной стране, пока остается признанным дипломатом", - говорится в заявлении адвокатов Беккера.
Сам Беккер заявил, что суд над ним "неоправдан и несправедлив", а банкротство в прошлом году причинило ему "большой ущерб".
Дипломатический иммунитет нужен теннисисту, чтобы "положить конец этому фарсу" и "прекратить подачки людям в костюмах".
"Я невероятно горжусь своим назначением атташе Центральноафриканской республики [...] Спорт очень важен для Африки и быстро становится универсальным языком", - добавил теннисист.
Центральноафриканская республика
- Обрела независимость от Франции в 1960 году, с тех пор политическая ситуация в ЦАР нестабильна
- Имеет богатые запасы бриллиантов, золота, нефти и урана, но уровень дохода населения в стране - один из самых низких в мире
- Продолжительность жизни - 48 лет у мужчин и 51 год у женщин
49-летний теннисист был объявлен банкротом в 2017 году, после слушаний по иску коммерческого банка Arbuthnot Latham из лондонского Сити.
На слушаниях стало известно, что бывший спортсмен взял у банка в долг "существенную сумму" (сколько именно - не уточняется) и не вернул ее в срок - к октябрю 2015 года. Адвокаты Беккера тогда просили дать клиенту отсрочку.
Сам теннисист тогда заявил, что готов выплатить всю сумму кредита через месяц. Однако судья Кристин Деррет согласилась с позицией истцов и сказала, что Беккер, игнорируя задолженность, ведет себя как человек, "зарывший голову в песок".
Борис Беккер, бывший первый номер мирового теннисного рейтинга, приобрел всемирную известность в 1985 году, выиграв в 17 лет Уимблдонский турнир, на котором он даже не был посеян.
За свою 15-летнюю карьеру Беккер выиграл 64 турнира мирового тура ATP, в том числе три Уимблдона, два Открытых чемпионата Австралии и Открытый чемпионат США.
В составе команды Германии он дважды выиграл Кубок Дэвиса, а также завоевал олимпийское золото в мужском парном разряде.
Завершив теннисную карьеру, Беккер стал комментатором на Би-би-си.
В начале года Беккер попытался продать свои трофеи Большого шлема - у теннисиста их было шесть, - чтобы расплатиться по долгам, однако выяснилось, что пять трофеев Беккер потерял.
Он обратился к общественности с просьбой помочь их найти.