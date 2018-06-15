Во Франции психиатры поставили диагноз художнику Павленскому

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Павленский и его гражданская жена Оксана Шалыгина переехали во Францию в начале прошлого года

"Бредовые навязчивые идеи" и "пограничное расстройство личности" стали основаниями для продления ареста российскому художнику Петру Павленскому, который с октября прошлого года содержится под стражей во Франции. Это следует из постановления о продлении меры пресечения, вынесенном судьей Натали Тюрке.

Павленский был задержан в Париже в ночь на 16 октября прошлого года после того, как он поджег входную дверь здания Банка Франции на площади Бастилии. По замыслу художника, акция должна была "положить начало всемирному пожару революций", в огне которого "Россия начнет свое освобождение".

Павленскому предъявили обвинение в "угрожающем жизни людей повреждении имущества с использованием взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ". По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.

Суда по делу о поджоге здания Банка Франции Павленский ожидает под стражей в тюрьме Флери-Мерожи.

Последний раз соратница и гражданская жена художника Оксана Шалыгина (ее также арестовывали за поджог здания Банка Франции, но освободили в январе) навещала Павленского 8 июня. "Он в прекрасной физической форме, бодр и весел", - написала Шалыгина в своем фейсбуке об этой встрече. В этой же записи говорилось, что Павленскому продлили срок содержания под стражей до основного суда по его делу.

Все это время он будет находиться в одиночной камере без права прогулок с другими заключенными. Изоляцию французский суд ранее обосновывал тем, что Павленский известен, что он русский и что он не владеет французским языком.

Одним из оснований, по которым Павленского было решено оставить под стражей до суда, стало заключение психиатра, диагностировавшего художнику сразу несколько психологических расстройств и особенностей: "бредовые навязчивые идеи", "пограничное расстройство личности" с нарциссическими основаниями, "желание преступать закон и предусмотренные им ограничения", а также высокий риск рецидива.

В международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) пограничное расстройство личности считается одной из разновидностей "эмоционально неустойчивого расстройства личности".

Среди симптомов пограничного расстройства в МКБ-10 перечислены склонность вовлекаться в эмоционально насыщенные и нестабильные отношения, нарушения самооценки, повторяющиеся попытки нанести себе вред, суицидальные наклонности, импульсивное поведение.

"Во Франции психиатрия патологизирует сильнее, чем в России. Ты можешь сказать одно слово, и на нем тебе могут выстроить половину твоего диагноза", - говорит Шалыгина. По ее словам, за время пребывания Павленского под стражей проводилось три психиатрических экспертизы и одна психологическая.

Такое количество исследований обусловлено тем, что следователи "искали врача, который сказал бы, что есть патология", объясняет Шалыгина.

"Банализация искусства"

Помимо отсылок к психиатрической экспертизе, судья мотивировала решение продлить Павленскому арест тем, что его во Франции почти ничто не держит: нет работы, счета в банке, постоянного адреса, он не получает социальную помощь во Франции.

"Риск того, что [он] может скрыться, высокий. Образ жизни, который выбрала сформированная Павленским и госпожой Шалыгиной пара — они утверждают, что живут не работая, ни за что не платят и занимаются сквоттингом, - а также тяжесть наказания [за поджог] доказывают, что контроль над художником может гарантировать только лишение свободы", - говорится в документе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В России Павленского неоднократно отправляли на судебно-психиатрическое освидетельствование, но каждый раз врачи приходили к выводу, что художник вменяем

В сухом остатке французское правосудие сводит художественное выражение Павленского и его образ жизни к банальному публичному самоповреждению и рецидивам, сетует Шалыгина. "Вот эти обоснования про образ жизни, про то, что Петр склонен нарушать закон… - это и есть понимание властью политического искусства, - говорит соратница художника. - Очевидно их стремление банализировать политическое искусство, выдать его просто за неконтролируемое хулиганство".

Павленский известен радикальными перформансами, в которых он использует свое тело в качестве инструмента общественно-политического высказывания. Он зашивал себе рот - чтобы поддержать Pussy Riot; отрезал себе мочку уха - чтобы выразить протест против использования психиатрии в политических целях; прибивал гвоздем свою мошонку к брусчатке Красной площади - чтобы выразить "апатию и политическую индифферентность" российского общества.

Поджог двери Банка Франции перекликается с другой акцией художника - в ноябре 2015 года он поджег вход в здание ФСБ на Лубянке, объяснив это тем, что ФСБ "действует методом непрерывного террора и удерживает власть над 146 миллионами человек". Впоследствии Павленского признали виновным в повреждении объекта культурного наследия и приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей. Штраф он платить отказался.

В России Павленского неоднократно отправляли на судебно-психиатрическое освидетельствование, но каждый раз врачи приходили к выводу, что художник вменяем.