Расчет стоимости полиса ОСАГО изменят. Кому готовиться к подорожанию?

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Банк России опубликовал проект по изменению предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, на основе которых определяется цена полиса ОСАГО. Русская служба Би-би-си спросила экспертов, что изменится для автовладельцев.

Коридор базового тарифа по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности будет расширен на 20% вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юрлиц.

Центробанк предлагает расширить тарифный коридор, установив его в границах 2746-4942 рублей. Сейчас он составляет 3432-4118 рублей.

Замечания по проекту Банк России принимает до 20 июня. Когда документ утвердит совет директоров банка, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Последний раз центробанк поднимал тарифы ОСАГО в апреле 2015 года.

В автостраховании сейчас отмечается сокращение взносов. По данным Центробанка, по ОСАГО премии уменьшились на 4,6%, до 46 млрд рублей, снизилось и количество заключенных договоров.

Средняя стоимость страхового полиса составляет 5 тысяч 800 рублей (годом ранее - 6 тысяч рублей).

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, что изменится для автовладельцев.

Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых компаний рейтингового агентства "Эксперт"

Повышения ОСАГО именно на 20% не произойдет, думаю, будет меньше. И это будет все индивидуально, потому что речь идет не о повышении тарифа, а о расширении тарифного коридора - можно повышать и можно понижать. Если речь идет о проблемных клиентах компании - высокоубыточные регионы, неопытные водители, те, кто попадает в аварии - для них вырастут тарифы. Для водителя в Москве с большим стажем могут и снизить тариф.

Центробанк может пересматривать тарифы раз в год. Но это решение давно назрело, потому что рынок находится в тяжелой ситуации. Большая убыточность ОСАГО. Рынку нужен приток средств. А тарифы ОСАГО станут более индивидуальными и адресными.

Алексей Бредихин, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА

Это решение назрело давно. Уже в течение пары лет очевидно, что тарифы ОСАГО недостаточны для покрытия тех расходов, которые страховщики несут в этом сегменте. Поэтому надо было что-то делать. Центробанк расширяет коридор базового тарифа, то есть страховщики могут и увеличить, и уменьшить тарифы. В основном тарифы увеличатся, чтобы компенсировать расходы. Страховщики настаивали на либерализации тарифа, более свободном ценообразовании, но на это центробанк не пошел.

Есть два больших изменения. Это расширение коридора и более гранулированный расчет в зависимости от возраста водителя и стажа. С учетом второго изменения ОСАГО становится более адресным, больше вариаций по тарифу. Что касается общего уровня базового тарифа, то он зависит от компании. Компания выбирает базовый тариф в границах коридора. Но она обязана применять этот тариф ко всем своим страхователям. И вот тут об адресности мы уже не говорим.