"Самый опасный криминальный авторитет": чем известен Аслан Гагиев

Правообладатель иллюстрации Vladimir Mukagov/ TASS Image caption Окно автомобиля Mercedes, в котором был убит мэр Владикавказа Виталий Караев в ноябре 2008 года

В Россию из Австрии экстрадирован предполагаемый лидер крупной преступной группировки Аслан Гагиев (Джако), которого на родине обвиняют в организации десятков заказных убийств.

По данным российского следствия, группировка, лидером которой считают Гагиева, несет ответственность за убийства мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и нескольких высокопоставленных полицейских Северной Осетии.

Кроме того, Джако также обвиняется по статьям об организации преступного сообщества, бандитизме и мошенничестве. "Банду Гагиева" российские СМИ называют самой крупной организованной преступной группой страны, а Гагиева - самым опасным криминальным авторитетом в России.

Некоторые сообщники Гагиева были задержаны и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Самому Гагиеву удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года. Задержали его в Австрии в январе 2015 года.

По данным российских СМИ, Гагиев пытался добиться предоставления ему политического убежища в Европе, утверждая, что его преследование в России носит политический характер, так как он якобы боролся за "прогрузинский путь" Северной Осетии.

Однако в сентябре прошлого года Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос генеральной прокуратуры России о выдаче Гагиева. Венский суд тогда заявил, что получил "дипломатическое заверение и гарантии того, что Россия не допустит пыток и нарушений прав человека" в ходе судебного процесса над Гагиевым.

Сначала планировалось, что Гагиева экстрадируют в Россию в ноябре 2017 года, однако процесс его выдачи приостановили, так как защита россиянина предоставила австрийским правоохранительным органам справку о том, что Гагиев страдает аэрофобией, что препятствует его перевозке самолетом.

Позже два независимых эксперта установили, что обвиняемый симулировал заболевание.

"Параллельная реальность"

По данным следствия, "банда Гагиева" была основана в 2004 году, тогда в ней состояли около 50 участников. СМИ, публиковавшие расследования о "банде Гагиева", отмечают, что в группировке было много представителей правоохранительных органов. Например, в банде состоял Мурат Габеев, который был помощником прокурора Пригородного района Северной Осетии, а Роман Каллагов был сотрудником УБОПа по Северной Осетии.

"Московский Комсомолец" со ссылкой на источники писал, что Гагиев - неплохой психолог и смог создать некую параллельную реальность, в которой существовали члены группы. По данным газеты, многие из них верили, что являются секретными сотрудниками ФСБ и выполняют секретные задания, то есть служат на благо родины.

Такая вера членов группировки в "служение родине" связана в том числе и с тем, что Гагиеву в свое время удалось создать видимость легитимности деятельности банды.

Когда банда только начала действовать в Северной Осетии, серьезной проблемой было похищение людей. "Банда Гагиева" активно занялась освобождением похищенных, но одновременно члены группировки убивали самих похитителей.

Российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Гагиев являлся собственником многих объектов недвижимости и предприятий и объектов недвижимости. По данным "Московского Комсомольца", Гагиева считают одним из крупнейших владельцев судоверфей. При этом большая часть объектов, принадлежавших Гагиеву в Северной Осетии, была оформлена на подконтрольных ему людей.

Жертвы "банды Гагиева"

Как полагает следствие, группа киллеров, которой руководил Гагиев, стоит за убийствами десятков чиновников, силовиков и предпринимателей в Северной Осетии и Москве.

В 2008 году Северная Осетия была потрясена целой серией убийств и покушений на высокопоставленных чиновников. Так, в начале года было совершено покушение на руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева, которому удалось выжить. В марте в центре Владикавказа был открыт огонь по автомобилю начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД региона Марка Мецаева.

В октябре был убит руководитель отдела уголовного розыска МВД республики Виталий Чельдиев вместе со своим 20-летним сыном Зауром. В ноябре у ворот собственного дома был убит мэр Владикавказа Виталий Караев, а в декабре был застрелен вице-премьер и бывший мэр Владикавказа Казбек Пагиев.

В Москве жертвами "банды Гагиева", по данным следователей, также стали владелец Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст" Александр Слесарев и члены его семьи, хозяин банка "Национальный капитал" Дмитрий Плытник и председатель правления банка "Кутузовский" Олег Новосельский.

В числе преступлений, вменяемых группировке, также покушение на московского следователя Александра Леонова в августе 2012 года, убийство в 2011 году бывшего первого заместителя генерального директора "Финансовой лизинговой компании" Андрея Бурлакова и покушение на убийство его супруги, убийство заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

Более 10 членов преступной организации уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, а руководитель одной из банд, являвшейся структурным подразделением сообщества, Олег Гагиев - к пожизненному лишению свободы. Некоторые члены группировки находятся под стражей, еще 12 - в международном и федеральном розыске.