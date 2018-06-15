Между Дарвином и Ньютоном. В Лондоне похоронили Стивена Хокинга

Правообладатель иллюстрации PA Image caption "Здесь лежит то, что было смертным в Стивене Хокинге", - гласит надпись на могиле великого ученого

В Лондоне на территории Вестминстерского аббатства 15 июня предали земле прах астрофизика и популяризатора науки Стивена Хокинга. С ученым простились его друзья, родственники и коллеги по научной работе.

Прах Стивена Хокинга захоронили в аббатстве между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. С речами на мемориальной церемонии выступили давний друг и коллега Хокинга астрофизик Кип Торн, актер Бенедикт Камбербэтч, игравший ученого в фильме Би-би-си, астронавт Тим Пик и многие другие.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Бенедикт Камбербэтч играл молодого Хокинга в фильме 2004 года

В церемонии приняло участие около тысячи поклонников ученого из 100 стран мира, выигравших в лотерею приглашения на похороны. Всего в розыгрыше билетов приняли участие около 25 тысяч человек.

Как сообщается, сайт, на котором разыгрывались приглашения, позволял зарегистрироваться путешественникам во времени, родившимся не позднее 2038 года. Пришел ли кто-то из еще не родившихся жителей Земли, не уточняется.

Также на похороны пригласили студентов, которые, как Хокинг, могут разговаривать только с помощью устройств синтезирования речи.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Церемония похорон Стивена Хокинга

После церемонии прощания с Хокингом пройдет трансляция его обращения к ближайшей к Земле черной дыре с музыкальным сопровождением в аранжировке композитора Вангелиса. Все гости церемонии получили диск с записью речи.

Паллаб Гош, научный корреспондент Би-би-си:

Стивен Хокинг говорил, что наука откроет нам путь к разуму Господа. Он имел в виду, что мы сможем знать все, что в теории мог бы знать Бог, если бы он существовал. Хокинг в Бога не верил и был атеистом.

Учитывая это, религиозная церемония в Вестминстерском аббатстве идет вразрез с взглядами Хокинга.

Но когда слышишь, как готическое аббатство наполняют звуки музыки Вагнера, Малера, Стравинского, Элгара и, конечно, симфоническая сюита Густава Холста "Планеты", разум забывает о земных вещах и стремится к неземным материям.

Именно этим Хокинг и занимался в своих работах. Он открывал тайны Вселенной.