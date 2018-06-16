Власти Парижа придумали, как защитить Эйфелеву башню от терактов

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Власти Парижа решили обнести Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы Франции обнесен с 2016 года.

Как заявил помощник мэра Парижа Жан-Франсуа Мартенс, высота стеклянных стен составит два с половиной метра, их возведут к концу года с южной и северной стороны башни. Для предотвращения терактов с использованием автомобилей перед стеклянной оградой также установят 420 заградительных блоков.

С запада и востока вокруг башни установят постоянные металлические заграждения вместо временных, которые власти Парижа называют неэстетичными. Высота металлических заграждений составит 3,24 метра - в 100 раз меньше, чем высота самой Эйфелевой башни.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Металлическая ограда рядом с Эйфелевой башней

На работы планируется потратить до 35 миллионов евро. Ограду уже начали устанавливать, но на завершение работы потребуется еще несколько месяцев. По словам Мартенса, террористическая угроза в Париже до сих пор остается высокой, а Эйфелева башня считается одним из наиболее вероятных объектов для терактов.

Прозрачные стены позволят Эйфелевой башне остаться популярной у туристов, считают в мэрии Парижа. Ожидается, что только в течение 2018 года достопримечательность посетят не менее семи миллионов человек.

В настоящее время доступ к подножию Эйфелевой башни ограничен из-за антитеррористических мер. Здание охраняют спецслужбы.