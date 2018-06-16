Канадец отсудил у бывшей девушки 350 тысяч долларов. Она сломала ему карьеру

Правообладатель иллюстрации Eric Abramovitz

Молодой кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил 350 тысяч канадских долларов у своей бывшей подруги, которая сознательно испортила перспективы его музыкальной карьеры, выдав себя за него.

В 2014 году Дженнифер Ли втайне от Эрика послала от его имени несколько электронных писем, в которых отказывалась от присужденной ему престижной стипендии.

Таким образом девушка она хотела предотвратить их разлуку. Эрик позднее узнал о её действиях и подал на неё в суд.

Судья постановил, что её действия представляют собой "возмутительное вмешательство в профессиональную деятельность" Абрамовица.

Стипендия, которую Эрику предложили в консерватории Колбурн в Лос-Анжелесе, составляла около 50 тысяч долларов в год.

Абрамовиц, который учился играть на кларнете с семи лет и получил немало престижных музыкальных наград, очень хотел получить место на курсе в консерватории, где преподает один из ведущих кларнетистов мира Иегуда Гилад.

В 2014 году Абрамовиц, которому было тогда 20 лет, прилетел в Лос-Анжелес к Гиладу и прошел прослушивание. После этому ему было направлено электронное письмо с извещением, что он принят на курс, но Эрик этого письма так и не получил.

Оно было перехвачено его подругой, которая в то время жила с ним в Монреале, где оба они учились в местной консерватории.

Эрик полностью доверял подруге, и она имела доступ к его почте на лаптопе. Обнаружив электронное послание из Лос-Анжелеса, Дженнифер ответила на него от имени Эрика, объяснив, что он не может принять предложение, так как "будет находиться в другом месте". После чего она просто удалила эту переписку.

Позже она создала новую учетную запись почты - giladyehuda09@gmail, якобы принадлежащую Иегуде Гиладу, и уже от имени профессора написала Эрику, что прослушивание было неудачным.

Она также предложила от имени Гилада другое место, в университете Южной Калифорнии, где Гилад также преподает, но уже с гораздо меньшей стипендией.

На суде Эрик заявил, что Дженнифер понимала, что он не сможет принять это предложение, так как знала: такое обучение ему не по карману.

"Я просто онемел, когда прочел это письмо. Мне пришлось прочитать его несколько раз, - рассказал Эрик Абрамовиц журналистам сайта BuzzFeed. - Мне было трудно смириться с неудачей. Я много дней думал об этом с грустью и гневом".

Эрик остался в Монреале, чтобы закончить курс обучения, но с Дженнифер они вскоре расстались.

Правда выходит на свет

Через пару лет он снова встретился на с Гиладом на другом пробном выступлении в университете Южной Калифорнии, и у Эрика возникли первые подозрения.

Гилад спросил у него, почему тот снова хочет у него учиться, если один раз уже отверг его приглашение стать его студентом.

Сначала канадский кларнетист просто не понял, что Гилад имел в виду, но когда один из студентов Гилада вновь спросил его, почему он отклонил предложение о полной стипендии, Эрик решил проверить свою старую почту.

Он обнаружил письмо от "псевдопрофессора" - вернее, свой ответ на него с отказом - и переслал его копию Гиладу, который сообщил, что никогда не читал этого текста и не знает такого электронного адреса. Такого письма, по его словам, он не писал и не отсылал.

В конце концов Абрамовиц стал подозревать, что к этому делу причастна его бывшая подруга. По его словам, он окончательно убедился в этом после того, как смог войти в электронную почту поддельного адреса в Gmail, используя один из ее любимых паролей.

Поданный им иск в суде провинции Онтарио, где живет Дженнифер Ли, в качестве оснований перечислял потерю репутации, лишение возможностей для образования и задержку в начале профессиональной деятельности.

В своих показания суду Иегуда Гилад заявил: "Я чрезвычайно расстроен тем, что в высшей степени талантливый музыкант стал жертвой аморального и немыслимого поступка, что привело к задержке его музыкальной карьеры, которая обещает быть блестящей".

Судья в Онтарио постановил, что Дженнифер Ли обязана возместить ущерб, нанесенный Эрику Абрамовицу, в размере 300 тысяч долларов и дополнительно выплатить еще 50 тысяч - "в знак отвращения, которое суд испытал по поводу её действий" и за моральный ущерб, причиненный Эрику Абрамовицу, "у которого была украдена мечта человеком, которому он полностью доверял".

Дженнифер Ли не присутствовала на суде и не представила никакой защиты. Она также не отозвалась на просьбы журналистов прокомментировать приговор.

Недавно Эрик Абрамовиц принял приглашение вступить в состав Торонтского симфонического оркестра.