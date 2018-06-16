Наезд такси на пешеходов на Ильинке в Москве: что известно
В субботу на улице Ильинка в центре Москвы такси выехало на тротуар и сбило нескольких пешеходов.
Пострадавшими в результате этого происшествия вначале считались восемь человек, позже власти уточнили, что их семь.
В Москве проходит Чемпионат мира по футболу, который сопровождается повышенными мерами безопасности. В связи с этим событием в городе также находится небывалое число приезжих из других стран.
Би-би-си собрала всю информацию об этом инциденте, доступную на данный момент.
Что произошло?
"Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов [...] Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции", - говорится в заявлении ГУ МВД России по Москве.
Улица Ильинка начинается от Красной площади; здесь также сосредочены многие российские государственные учреждения, в частности министерство финансов по адресу Ильинка, 9.
После наезда на пешеходов на тротуаре такси налетело на знак дорожного движения и остановилось.
Водитель покинул автомобиль и попытался убежать с места происшествия, скрывшись за углом здания. За ним погнались прохожие, в том числе и иностранные болельщики.
Как именно он был задержан, пока неясно.
Что известно о водителе?
Российские СМИ сообщили, что за рулем машины находился гражданин Кыргызстана Анарбек Чингиз. Телеканал НТВ показал водительские права на его имя, выданные также в Кыргызстане.
По словам источников российских СМИ, он утверждает, что совершил наезд непреднамеренно. Сам он задержан и находится в полиции. Вначале сообщалось, что водитель был в нетрезвом состоянии, позже эта версия не подтвердилась и появилась другая: он заснул за рулем.
Газета.ru пишет, что на видеозаписи наезда видно, что водитель такси неожиданно сворачивает в сторону тротуара и набирает скорость, затем через примерно 15 метров он останавливается, налетев на знак дорожного движения.
Ходит версия, что он перепутал педали и растерялся.
В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы сообщили, что водитель работал в ООО "Чекпоинт". У этой фирмы не было официальной аккредитации на ЧМ-2018, однако эта аккредитация добровольна.
Согласно документам, доступным на сайте правительства Москвы, одним из 15 условий получения такой аккредитации является отсутствие водителей с иностранными правами.
Что известно о пострадавших?
Одним из первых о происшествии сообщил мексиканский сайт Univision.com, рассказавший, что среди пострадавших есть мексиканцы.
Позже посольство Мексики в России сообщило, что среди пострадавших две гражданки этой страны. Их состояние оценивается как стабильное, их жизнь вне опасности, сообщил твиттер-аккаунт посольства, не указав на источник своей информации.
По уточненным данным, в результате наезда пострадали семь пешеходов, но травмы у них у всех незначительные.
Агентство РИА Новости, ссылаясь на собственный неназванный источник в экстренных службах Москвы, пишет, что среди пострадавших два гражданина Мексики, две гражданки России, двое граждан Азербайджана и один гражданин Украины.
Как отреагировали власти?
Полиция возбудила уголовное дело в связи с этим происшествием по статье 64 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Мэр Москвы Сергей Собягин назвал случившееся на Ильинке "неприятным инцидентом":
Российский оппозиционер Алексей Навальный ретвитнул видео инцидента из Телеграм-канала Mash, сопроводив его комментарием: "Кошмар. Выглядит как умышленное действие". Спустя примерно два часа, однако, этот твит был удален.