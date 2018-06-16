Наезд такси на пешеходов на Ильинке в Москве: что известно

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Причины наезда выясняются

В субботу на улице Ильинка в центре Москвы такси выехало на тротуар и сбило нескольких пешеходов.

Пострадавшими в результате этого происшествия вначале считались восемь человек, позже власти уточнили, что их семь.

В Москве проходит Чемпионат мира по футболу, который сопровождается повышенными мерами безопасности. В связи с этим событием в городе также находится небывалое число приезжих из других стран.

Би-би-си собрала всю информацию об этом инциденте, доступную на данный момент.

Что произошло?

"Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов [...] Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции", - говорится в заявлении ГУ МВД России по Москве.

Улица Ильинка начинается от Красной площади; здесь также сосредочены многие российские государственные учреждения, в частности министерство финансов по адресу Ильинка, 9.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Такси остановилось, налетев за знак дорожного движения

После наезда на пешеходов на тротуаре такси налетело на знак дорожного движения и остановилось.

Водитель покинул автомобиль и попытался убежать с места происшествия, скрывшись за углом здания. За ним погнались прохожие, в том числе и иностранные болельщики.

Как именно он был задержан, пока неясно.

Что известно о водителе?

Российские СМИ сообщили, что за рулем машины находился гражданин Кыргызстана Анарбек Чингиз. Телеканал НТВ показал водительские права на его имя, выданные также в Кыргызстане.

По словам источников российских СМИ, он утверждает, что совершил наезд непреднамеренно. Сам он задержан и находится в полиции. Вначале сообщалось, что водитель был в нетрезвом состоянии, позже эта версия не подтвердилась и появилась другая: он заснул за рулем.

Газета.ru пишет, что на видеозаписи наезда видно, что водитель такси неожиданно сворачивает в сторону тротуара и набирает скорость, затем через примерно 15 метров он останавливается, налетев на знак дорожного движения.

Ходит версия, что он перепутал педали и растерялся.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы сообщили, что водитель работал в ООО "Чекпоинт". У этой фирмы не было официальной аккредитации на ЧМ-2018, однако эта аккредитация добровольна.

Согласно документам, доступным на сайте правительства Москвы, одним из 15 условий получения такой аккредитации является отсутствие водителей с иностранными правами.

Что известно о пострадавших?

Одним из первых о происшествии сообщил мексиканский сайт Univision.com, рассказавший, что среди пострадавших есть мексиканцы.

Позже посольство Мексики в России сообщило, что среди пострадавших две гражданки этой страны. Их состояние оценивается как стабильное, их жизнь вне опасности, сообщил твиттер-аккаунт посольства, не указав на источник своей информации.

По уточненным данным, в результате наезда пострадали семь пешеходов, но травмы у них у всех незначительные.

Агентство РИА Новости, ссылаясь на собственный неназванный источник в экстренных службах Москвы, пишет, что среди пострадавших два гражданина Мексики, две гражданки России, двое граждан Азербайджана и один гражданин Украины.

Как отреагировали власти?

Полиция возбудила уголовное дело в связи с этим происшествием по статье 64 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Мэр Москвы Сергей Собягин назвал случившееся на Ильинке "неприятным инцидентом":

Пропустить Twitter пост , автор: @MosSobyanin На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июня 2018 г.

Российский оппозиционер Алексей Навальный ретвитнул видео инцидента из Телеграм-канала Mash, сопроводив его комментарием: "Кошмар. Выглядит как умышленное действие". Спустя примерно два часа, однако, этот твит был удален.