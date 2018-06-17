Тюрьма для Манафорта: в каких условиях ожидает суда политтехнолог президентов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После того как Пол Манафорт прибыл в суд, журналисты его больше не видели: из зала суда его увезли в тюрьму

Бывший руководитель штаба Трампа Пол Манафорт в пятницу отправился в тюрьму. Хотя первоначально его решили на время следствия оставить на свободе, теперь судья Эни Берман Джексон все же отправила его за решетку, чтобы он не мог оказать давление на свидетелей и противодействовать правосудию.

Манафорта перевезли в тюрьму Northern Neck - согласно публичным записям пенитенциарной службы, он был зарегистрирован и отправлен в камеру вечером 15 июня по местному времени (в ночь на 16 июня по Москве).

Порядковый номер Пола Манафорта - 00045343, это публичная информация, доступная на веб-сайте Northern Neck. Политтехнолог помещен под стражу с пометкой VIP-1 и разрешением принимать родственников и других посетителей по пятницам во второй половине дня.

Northern Neck - относительно новая тюрьма, ее построили в 1990-е годы. Она находится в 150 километрах от Вашингтона - в городе Уорсоу (т.е. Варшава), штат Вирджиния. Городок известен своими винодельнями, историческим музеем и гольф-клубом - они, впрочем, довольно далеко от тюрьмы.

На веб-сайте заведения можно увидеть приветствие "Добро пожаловать в тюрьму Northern Neck" и подробные объяснения, что для того, чтобы "увидеть любимых" и не потратить время впустую, родственникам и друзьям стоит зарегистрировать визит заранее.

Посещения разрешены раз в неделю, расписание визитов зависит от литеры блока, в котором находится один из 500 заключенных.

Продолжительность каждого визита - 30 минут. Во время разговора, как в классическом американском кино, собеседников разделяет пуленепробиваемая стеклянная стена.

Никакой еды, но обязательное нижнее белье

Визитеры не могут приходить на свидания с едой и напитками, должны обязательно носить нижнее белье, не могут одевать открытые или прозрачные майки и платья. Длина последних может быть лишь немногим выше колена.

Заключенным разрешают звонить с 08:30 до 10:30 утра, все звонки - за счет абонентов, находящихся на свободе. Перед началом беседы они должны дать устное согласие на оплату разговора с исправительным заведением.

Связь односторонняя - позвонить в тюрьму и поговорить с заключенными невозможно, но в случае экстренных ситуаций можно оставить сообщение на автоответчике исправительного заведения.

На счет обитателей тюрьмы можно перевести деньги, которые они, в свою очередь, могут потратить в тюремном магазине. Согласно местным правилам, книги в тюрьму могут отправлять только издатели, на передачу одежды для судебных заседаний нужно специальное разрешение. Супы, консервы, сигареты "со свободы" - под строжайшим запретом.

Минимальная зарплата сотрудников тюрьмы - от 27 тысяч долларов в год до уплаты налогов, которые составляют около 30%. Для сравнения, это чуть выше зарплаты баристы в кофейной сети Starbucks - они получают от 24 тысяч долларов в год.

Максимальная зарплата в Northern Neck - около 80 тысяч долларов в год. На нее после выслуги лет могут рассчитывать руководители департаментов по обслуживанию заключенных, персоналу, общественному исправлению, финансам, службы безопасности и приема заключенных. В данный момент тюрьме требуются волонтеры, помощник врача и надзиратель.