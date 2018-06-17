Киев: стычки и задержания на "Марше равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества

  • 17 июня 2018
Прайд Правообладатель иллюстрации Reuters

В центре Киева проходит марш "КиевПрайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества. Еще до начала мероприятия произошли столкновения и задержания противников акции.

Около 10 утра участники "Марша равенства" отправились шествием от Дома учителя на улице Владимирской к метро "Дворец спорта".

В акции участвуют около двух тысяч человек, сообщает корреспондент BBC News Украина.

київпрайд Правообладатель иллюстрации BBC News Україна

Некоторые улицы в центре украинской столицы перекрыты, закрыта часть станций метро и изменены маршруты наземного транспорта.

гей-прайд Правообладатель иллюстрации BBC News Україна
Image caption Участники марша собираются возле Дома учителя в Киеве

В полиции сообщили, что около 6 утра более 150 противников акции вышли на перекресток Владимирской и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения марша.

гей-прайд Правообладатель иллюстрации Сергій Мазур

Полиция их оттеснила. Позже произошла потасовка возле Оперного театра, сообщает корреспондент Би-би-си.

По состоянию на 8 утра в участки доставили 56 человек.

гей-прайд Правообладатель иллюстрации Сергій Мазур

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сказал Би-би-си, что некоторым участникам акции потребовалась медицинская помощь. Также есть пострадавшие среди полицейских.

Попасть на территорию, где проходит марш, можно только пройдя через рамки металлоискателей.

По состоянию на 9 утра у полицейского кордона в районе Оперного театра стоят несколько десятков противников марша, полиция их не пускает.

гей-прайд

Время от времени они скандируют "Позор!".

гей-прайд Правообладатель иллюстрации BBC News Україна

Один из противников хотел прорваться через рамки, его задержали. Во время задержания мужчина пострадал, его увезла скорая, рассказывает корреспондент BBC News Украина.

гей-прайд Правообладатель иллюстрации BBC News Україна

Внутри огороженной зоны спокойно, но на входе иногда возникают словесные перепалки.

Полиция перекрыла все улицы в районе проведения марша - водителям советуют избегать этого района.

Полиция также утверждает, что отслеживает в социальных сетях радикально настроенные к "Маршу равенства" группы и проводит беседы с их организаторами.

В 2015 году во время "Марша равенства" на Оболонской набережной в результате нападения радикальных активистов пострадали 20 человек, один милиционер получил тяжелое ранение от взрыва гранаты.

С тех пор ежегодный марш происходит при усиленных мерах безопасности.

***

Похожие темы

Новости по теме