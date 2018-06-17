Петиция против повышения пенсионного возраста в России набрала миллион подписей

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Более миллиона человек за три дня подписали петицию с требованием не повышать пенсионный возраст в стране.

Документ, адресованный президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию, опубликован на сайте Change.org.

"Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии", - говорится в обращении.

На этой неделе премьер Дмитрий Медведев сообщил, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины - в 65 лет вместо 60.

Пенсионный возраст будет повышаться постепенно, начиная с 2019 года. При этом будет предусмотрен переходный период. Для женщин он растянется до 2034 года, для мужчин - до 2028 года. Проект реформы уже одобрен правительством.

Согласно пояснительной записке, основная причина повышения пенсионного возраста - старение населения и увеличивающийся дисбаланс пенсионной системы.

Из-за демографической ямы 1990-х годов с каждым годом в России все больше пенсионеров, а количество работников снижается. При этом каждый работающий россиянин платит отчисления в Пенсионный фонд, из которых выплачиваются пенсии.

По утверждению правительства, пенсионная реформа приведет к росту пенсий.

"Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития по состоянию на май среднее увеличение пенсий оценено нами в тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер - естественно, в зависимости от стажа, размера страховых взносов - получит по 12 тысяч [рублей] в год в 2019 году", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.