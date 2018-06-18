Армии Британии не хватает техники, чтобы противостоять российской угрозе

Правообладатель иллюстрации PA

Британские расходы на оборону должны возрасти в связи с растущей военной угрозой извне, в том числе со стороны России, заявили в британском парламенте.

Комитет Палаты общин по обороне выпустил доклад, в котором, в частности, говорится, что расходы на оборону должны возрасти с 2% до 3% от ВВП.

Глава комитета Джулиан Льюис заявил, что такое увеличение военного бюджета будет содействовать общему оздоровлению бюджетной политики, закрыв в ней существующие "черные дыры".

Ранее министерство обороны заявило, что Британия имеет самый значительный военный бюджет среди европейских стран и продолжает выделять на него значительно больше, чем рекомендованные НАТО 2% от ВВП.

В начале этого года бывший командующий британскими ВМС контр-адмирал Алекс Бёртон заявил, что Британия рискует утратить свой статус "внушительной военной державы", и призвал к увеличению общих расходов на оборону.

Глава британских вооруженных сил генерал Ник Картер также ранее призывал к увеличению расходов на оборону, заявив, что без дополнительных инвестиций способность Британии реагировать на растущую военную угрозу со стороны России сократится.

В докладе парламентского комитета, названном "За рамками 2%", говорится, что отказ от финансирования оборонных нужд на устойчивой основе сильно затруднил долгосрочное военное планирование.

В условиях, когда страна сталкивается с постоянными военными угрозами со стороны России, а также вынуждена противостоять терроризму, экстремизму и кибератакам, увеличение расходов на оборону является единственным выходом из положения, говорится в докладе.

Правительство должно повысить уровень расходов на оборону до 3% от ВВП, как это было в середине 1990-х годов, считают члены комитета.

Доклад предупреждает о серьезном дефиците танков, бронетранспортеров и артиллерии, которыми располагает британская армия.

Недостаточное количество мобильных противотанковых комплексов и реактивных артиллерийский установок, а также общая необходимость модернизации реактивной артиллерии, ослабляют способность британских вооруженных сил противостоять российской угрозе.

В докладе также называются другие области обороны, в которых необходимы перемены:

Увеличение потенциала противолодочной обороны

Сохранение численности армии на уровне 82 тыс. военнослужащих

Создание многоуровневой системы ПВО

Создание новой боевой группы кораблей, способных защищать новые авианосцы класса "Королева Елизавета"

В январе этого года министр обороны Гэвин Уильямсон опубликовал свой собственный доклад под названием "Программа модернизации обороны", в котором говорится о недостатке средств, выделяемых сейчас на военные нужды.

В декабре в аналитической записке, подготовленной библиотекой Палаты общин, говорилось, что за период с 2010-й по 2015-й годы реальный бюджет министерства обороны сократился на 8 млрд фунтов.

В последующие годы расходы стабилизировались, и за последний финансовый год, с апреля 2016-го по апрель 2017-го, военный бюджет сохранялся на уровне 35,3 млрд фунтов.

В 2016 году британский военный бюджет был пятым по объему в мире и самым значительным среди европейских стран.

Глава парламентского комитета Джулиан Льюис заявил: "Правительство должно теперь рассмотреть возможность повышения минимальной цифры с 2% до 3% с целью противостояния новым угрозам и ликвидации существующих финансовых прорех".

"Оборона считается первоочередной обязанностью правительства. "Программа модернизации обороны" предоставляет правительству возможность подтвердить делами свои обещания", - добавил он.

Представитель оборонного ведомства в ответ заявил: "Министр обороны обнародовал "Программу модернизации обороны" с целью укрепления наших вооруженных сил перед лицом растущих военных угроз, и хотя мы приветствуем предварительный доклад парламентского комитета по вопросам обороны, мы пока воздерживаемся от прогнозов по поводу исхода продолжающегося обсуждения".